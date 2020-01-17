В ноябре 2018-го года депутаты Тверской городской Думы приняли решение о возвращении главной площади регионального центра исторического названия, и Советская площадь была переименована в площадь Михаила Тверского, сообщает Tvtver.Ru.

Личность святого князя и небесного покровителя Верхневолжья в городе глубоко почитаема, поэтому инициатива общественников, которые и предложили переименовать площадь, особых возражений не вызвала.

Однако, глава Твери Алексей Огоньков обратил внимание, что название «площадь Михаила Тверского» не совсем точное и правильнее было бы его дополнить, переименовав площадь в честь святого благоверного князя Михаила Тверского.

Таким образом, главная площадь города поменяла своё название второй раз менее чем за полтора года, но городская общественность также поддержала новое переименование.

Великий князь Михаил Ярославич Тверской родился в 1272 г. и был сыном князя Ярослава III Ярославича (родного брата св. блгв. Князя Александра Невского). Наименование «Тверской» князь получил за то, что первым утвердил независимость Тверского княжения. По кончине Великого князя Андрея Александровича Тверского (1304 г.) Михаил должен был вступить на Великокняжеский престол, но племянник его, Георгий (Юрий) Данилович Московский, оспаривал у него это право. Эта тяжба затянулась на долгие годы, усугубляясь непримиримостью и властолюбием Георгия и его родственными отношениями с татарами, (он был женат на Кончаке, сестре хана Узбека). В очередной раз объявив себя великим князем, Георгий выступил против Михаила, тот же разбил его войско и взял в плен Георгия и Кончаку, но по милосердию своему даровал им свободу.

К несчастью, Кончака скоропостижно умерла, и Георгий с татарским полководцем Кавгадыем оклеветали Михаила перед ханом Узбеком. На берегу реки Нерли Михаил расстался с матерью, исповедался духовнику в грехах и направился в орду, идя почти на верную гибель. Он понимал, что таким образом полагает душу свою за близких и за весь свой народ.

Хан велел судить князя Михаила — его отдали под стражу, велели оковать цепями, наложили на шею тяжелую колодку. Михаил с удивительной твердостью терпел уничижение и муку. Еще на пути из Владимира он несколько раз приобщался Святых Тайн, как бы готовясь к мученической смерти; теперь, видя неминуемую гибель, он проводил ночи в молитве и чтении псалмов. Отрок княжеский держал перед ним книгу и перевертывал листы, ибо руки Михаила были связаны. Отказывался Великий князь и от предложений бежать из плена, отвечая на такие советы словами: «Во всю жизнь не бегал я от врагов, и если я один спасусь, а люди мои останутся в беде, какая мне слава? Нет, воля Господня да будет».

В скором времени в шатер, где томился Великий князь ворвались злодеи, которые повергли молившегося Михаила на землю и принялись его избивать. Затем один из них поразил его ножом и вырезал сердце. Тело Михаила лежало нагое, пока толпа грабила имущество Святого князя. Оклеветавший Михаила Георгий после надругательств над телом мученика по мольбам супруги Великого князя Анны дозволил перенести его тело в Тверь. Тверитяне встретили гроб любимого князя на берегу Волги. Сняв крышку гроба, народ с несказанной радостью увидел целость мощей, не поврежденных дальним путем. Погребение было совершено 6 сентября 1320 г. в Преображенском монастыре. А в 1655 г. святые мощи благоверного князя обретены нетленными.

Святой князь часто оказывал благодатную помощь Русской земле. В 1606 году поляки и литовцы, осаждавшие Тверь, многократно видели, как из города выезжал дивный всадник на белом коне с мечом в руках и обращал их в бегство. Увидев икону святого благоверного Михаила, они клятвенно заверили Тверского архиепископа Феоктиста, что явившийся всадник — святой Михаил.

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