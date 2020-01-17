Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий: Если будут настаивать на этом беззаконии, я, как митрополит, скажу — долой беззаконную власть!

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) призвал власти Черногории либо отозвать спорный закон о религиозных объединениях, либо уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

В ночь на пятницу во многих городах Черногории прошли мирные шествия и молебны в поддержку Сербской Православной Церкви и против закона, который угрожает собственности Сербского Патриархата в стране. В них приняли участие десятки тысяч человек, самое массовое собрание состоялось в Подгорице у храма Воскресения Христова.

Владыка Амфилохий возглавил службу и шествие верующих в городе Тиват.

«Мы требовали от правительства и Скупщины (парламента) не совершать этого беззакония, потому что это определение Черногории в духе богоубийства и братоубийства. И видно в эти дни, что подавляющее большинство людей против этого беззакония. Народ призывает эту власть, которая говорит, что она народная, отозвать этот антицерковный и антинародный закон», — заявил архипастырь.

«Если послушают народ — подтвердят, что это народная власть. Если будут настаивать на беззаконии, я как митрополит скажу — долой беззаконную власть! Если народная — пусть подтвердит это или в противном случае пусть слезает со спины народа», — подчеркнул владыка Амфилохий.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской Православной Церкви опасаются, что после принятия закона начнётся силовое изъятие храмов и их передача раскольникам.

Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл и целый ряд Предстоятелей Поместных Церквей уже выразили свою поддержку духовенству Сербской Православной Церкви в Черногории.

Русская линия