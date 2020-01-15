Греческое министерство образования отменило традиционный выходной в этот праздник. Архиепископ Афинский это решение поддержал…

14 января 2020 года министерство образования Греции заявило, что ежегодный национальный праздник трёх Святителей, начиная с этого года, будет рабочим днём, сообщает СПЖ со ссылкой на портал «Оrthodoxtimes».

До этого решения, 30 января учебные заведения Греции закрывались, чтобы учащиеся и преподаватели могли в День образования и просвещения почтить память Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Многие в Греции были возмущены принятыми изменениями. Однако, Архиепископ Афинский Иероним неожиданно поддержал это решение, заявив, что греки в этот день должны усердно учиться, а не оправдывать свою лень праздником. По словам главы ЭПЦ — «это праздник для ленивых».

Данное заявление Архиепископа Иеронима вызвало возмущение со стороны работников образовательной сферы. По их мнению, эти слова неприемлемы и «оскорбляют 150 тысяч учителей, которые делают всё возможное каждый день, чтобы заставить государственную школу работать в крайне неблагоприятных условиях».

Кроме того, педагоги обвинили главу образования в том, что она «сознательно создает атмосферу социальной автоматизации против учителей».

Они призвали Образовательную Федерацию Греции «защищать честь и достоинство отрасли».

Печально, но следует признать, что православная Греция активными шагами идёт по пути светской секуляризации и эта тенденция захватывает и некоторых архиереев.

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