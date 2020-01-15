Два архиерея сирийского Алеппо — митрополит Павел Язиджи и сиро-яковитский Григорий Юханна Ибрагим — приняли мученическую смерть: похитители убили их в декабре 2016 года. Таковы печальные результаты журналистского расследования, опубликованные в социальных сетях, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

Команда исследователей во главе с живущим в США сирийцем Мансуром Салибом опубликовала на платформе социальной журналистики medium.com результаты поисков двух архиереев, похищенных 22 апреля 2013 года близ Алеппо. По этим данным оба они были убиты исламистами, получавшими деньги и оружие от Саудовской Аравии и США.

Исследователи попытались максимально точно реконструировать детали похищения двух иерархов и того, что случилось с ними в дальнейшем. 22 апреля 2013 года митрополиты выехали из Алеппо на пикапе «Тойота» с целью провести переговоры об освобождении двух священников — армяно-католического Мишеля Кайяла и православного о. Махера Махфуза, которые были ранее похищены боевиками. За рулем машины был католик латинского обряда, отец троих детей Фатха’Аллах Каббуд. Оба митрополита были в штатском.

Через некоторое время машина попала в засаду. Водителя убили выстрелом в голову, а архиереев увезли в неизвестном направлении. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за похищение.

В течение последующих месяцев и лет в СМИ неоднократно появлялась информация об освобождении митрополитов, которая, однако, оказывалась ложной. Так, через несколько дней после похищения прошёл слух, что архиереи освобождены и скоро прибудут в сиро-яковитский собор Алеппо, возле которого собрались многочисленные христиане, тщетно ожидавшие встречи со своими епископами.

Авторы расследования утверждают, что к похищению имели отношение лица, связанные с турецкой спецслужбой MIT. Окрестности Алеппо в то время представляли собой «удел иностранных спецслужб», которые едва ли могли чего-то добиться без помощи «обычных террористов», пишут члены группы Мансура Салиба.

Наряду с широко известными фактами авторы расследования приводят и неподтверждённые слухи: например, что к похищению был причастен христианский лидер Жорж Сабра, связанный с сирийской оппозицией. Также было озвучено предположение, что митрополитов пытались насильно обратить в ислам и, таким образом, поселить страх и неуверенность среди сирийских христиан.

Наиболее ценным свидетелем журналисты считают некоего Ясира Мухди, которого называют «тюремщиком» двух митрополитов. Позже он был захвачен в плен правительственными войсками и дал показания. Однако официальное следствие до сих пор не закончено, поскольку не найдены тела архиереев.

Также по неподтверждённым данным оба митрополита подверглись пыткам, и один из них в 2015 году был отправлен на лечение в больницу турецкого города Антакья (бывшая Антиохия). Журналисты приходят к выводу, что митрополиты Павел и Григорий были убиты и похоронены в неизвестном месте в декабре 2016 года, когда правительственные войска были готовы полностью восстановить контроль над регионом Алеппо.

По мнению ряда экспертов, расследование, проведенное Мансуром Салибом, содержит много интересной информации, однако окончательно не проясняет судьбу православного и сиро-яковитского митрополитов Алеппо.

Русская линия