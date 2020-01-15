Глава России предложил ряд поправок в Конституцию, согласно которым власть президента будет серьёзно ослаблена и часть его полномочий будут переданы Госдуме…

Президент России Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию ожидаемо вынес на обсуждение ряд поправок в Конституцию, которые по сути призваны дать ему власть после окончания нынешнего президентского срока. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам в главы государства и доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, сообщает газета «Взгляд».

«Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», — заявил глава государства, отметив при этом, что международные акты должны действовать только в той части, которые не противоречат Конституции.

В частности, Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства или вида на жительство в другой стране.

Сейчас, согласно законодательству, президентом России может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Не имеет права быть избранным президентом Российской Федерации гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

В то же время Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, «но согласен с этим».

Также Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.

«По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — сказал Путин.

«Считаю необходимым закрепить в конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер предложил дать Совету Федерации полномочия отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента в ряде случаев. «Ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан играет судебная система — Конституционный и Верховный суд. Подчеркну, безусловным должен быть не только профессионализм судей, но и доверие к ним. Справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение. Основной закон должен закреплять и защищать независимость, принципы их подчинения только Конституцией и федеральным законодательством», — указал президент.

«При этом считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным, конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. Это предложение делается исходя из сложившейся практики, этого явно сегодня не хватает», — добавил он.

Говоря о Госдуме, Путин предложил доверить ей не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера. Сейчас, как напомнил российский лидер, в соответствии с Конституцией, президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не в праве отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — сказал Путин.

Он отметил, что всё это — очень серьезные изменения в политической системе страны. Однако если учитывать зрелость политических объединений в России и авторитет гражданского общества, эти предложения президент считает оправданными. «Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Госдумы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета. Сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти», — добавил Путин.

«За президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия», — сказал российский лидер.

Какое место и должность займёт в создаваемой новой политической системе сам Владимир Путин, пока неизвестно. Но то, что это делается именно под него, никто не сомневается.

Русская линия