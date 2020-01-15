Инициатива единоросса Вострецова обязать домохозяек платить спецналог или штраф за отсутствие работы не нашла поддержки у руководства партии…

Депутат от «Единой России» Сергей Вострецов, правильно почувствовавший тенденцию Кремля последних лет по поиску всё новых и новых способов пополнения бюджета за счёт населения, явно перестарался, когда предложил обязать домохозяек платить специальный налог или штраф за то, что они официально не трудоустроены. Так можно понять заявление первого зампреда фракции ЕР Андрея Исаева, который прокомментировал эту инициативу РИА Новости.

Ранее Вострецов в разговоре с «Росбалтом» заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые. Такова, по мнению депутата, должна быть плата за то, что в некоторых российских семьях считают, что жена должна заниматься домом и детьми, а не карьерным ростом и работой.

О том, что данная инициатива бьёт по традиционным русским семьям, Воскрецова не волнует. Его задача — выслужиться перед руководством. Однако на сей раз в «Единой России» новую инициативу не поддержали.

«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьёзная и даже болезненная», — отметил Исаев.

По его словам, такие решения не принимаются вдруг и наобум. Политик также полагает, что подобные предложения останутся «на уровне размышлений».

Отрадно, что в руководстве «Единой России», в отличие от некоторых её представителей, понимают, что активная «политика поборов и новых налогов» последних лет и без того серьёзно подорвала доверие населения к российским властям (чего только стоит пенсионная реформа).

По этому поводу уже даже бьют тревогу в Кремле. Российские чиновники настолько увлеклись «поборными» инициативами, что президент России Владимир Путин вынужден был заявить, что он озабочен тем, что у российского населения не растут реальные доходы.

Это заявление стало сигналом для всех «правильно и системно мыслящих» российских чиновников, что с новыми налогами и штрафами пора заканчивать. Вострецов это, видимо, не уловил. Зато Исаев всё понял правильно.

Русская линия