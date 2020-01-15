То, с какой лёгкостью и упорством все последние годы правительство Дмитрия Медведева вводило в России непопулярные меры и реформы, многих наталкивало на мысль о том, что это правительство камикадзе, которое должно было выполнить то, что ему поручено Кремлём, и благополучно кануть в небытие.

Однако, кабинет министров Медведева держался очень долго, а потому в этом даже начали сомневаться. Впрочем, сегодня эти сомнения полностью развеял Владимир Путин, который по сути отправил Медведева со товарищи на почётную пенсию, предложив сделать главой правительства никому неизвестного руководителя Федеральной налоговой службы, поручив ему собрать новых чиновников.

На встрече Президента РФ Владимира Путина с членами правительства Дмитрий Медведев безрадостно заявил, что в послании Федеральному собранию главы России был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», сообщает Интерфакс.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

Путин рассказал, что на встрече с Медведевым тет-а-тет они обсудили вопросы, сформулированные в послании Федеральному собранию. «Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу», — заметил президент.

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства. Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. «Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», — отметил он.

А уже вскоре глава Кремля официально предложил Госдуме нового кандидата в премьеры — им стал главный российский налоговик Михаил Мишустин. Медведеву же Путин пообещал назначить его заместителем главы Совета безопасности. Надо сказать, что такой должности до сих пор в России не было, и её специально создадут для тихой пенсии бывшего премьера.

Мавр сделал своё дело, мавр должен уйти. Правительство Медведева и оказались таким мавром для Кремля.

Русская линия