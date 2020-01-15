Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар в ночь на вторник, 14 января, покинул Москву, не подписав соглашения с представителями Правительства национального согласия Ливии. Таким образом безрезультатно завершилась продолжавшаяся семь часов встреча командующего Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем, сообщает «Немецкая волна».

Глава ПНС Фаиз Сарадж, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подписал в Москве соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск. Однако Хафтар, в свою очередь, отказался ставить свою подпись, поскольку его не устраивал ряд пунктов этого соглашения.

Тем не менее, в Москве надеются, что мирный процесс будет продолжен. С этой целью по согласованию с властями Германии Кремль пытается организовать в Берлине второй раунд ливийских переговоров. В связи с этим МИД России рекомендовал правительству ФРГ пригласить всех участников ливийского конфликта на Берлинский саммит, который состоится 19 января.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что данное приглашение «они рассмотрят положительно», и подчеркнул, что это является «важным пунктом». Одновременно Лавров выразил сожаление, что не все стороны ливийского конфликта подписали на переговорах в Москве документ по урегулированию. «Мы не драматизируем эту ситуацию, такое уже случалось и в прошлом», — отметил он, указав, что данную встречу можно рассматривать в качестве подготовки к берлинскому саммиту.

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привёл к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.

ПНС под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведёт наступление на Триполи с апреля 2019 года. Хафтара, помимо России, поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.

Берлинский саммит по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН состоится 19 января на уровне глав государств и правительств. Как сообщило ведомство канцлерин Ангелы Меркель, на эту встречу приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, а также руководство ООН, Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств. Отдельно упомянуты премьер-министр международно признанного правительства Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар.

Русская линия