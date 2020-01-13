Монументы были открыты и освящены в Севастополе и городе Саки по инициативе благотворителей и верующих Крымской епархии…

12 января 2020 года, накануне дня отдания праздника Рождества Христова, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Севастополе состоялось освящение памятника святому великомученику Клименту Римскому, сообщает официальный сайт Крымской епархии

Чин освящения совершил викарий Симферопольской и Крымской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник в сослужении духовенства Севастопольского благочиния. Несмотря на непогоду, на богослужении присутствовало большое количество верующих севастопольцев, особо почитающих святого мученика.

Памятник святому Клименту был установлен в конце декабря по инициативе общественной организации «Международный союз славянского туризма «Исторические города» на средства меценатов. Его автором стал выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова Александр Тувахтуллин.

Днём ранее 11 января 2020 года, в субботу по Рождестве Христовом, в сквере Свято-Ильинского храма города Саки был торжественно открыт памятник священномученику Владимиру Троепольскому (настоятелю храма с 1891—1898 гг.). Божественную литургию в этот день возглавил благочинный Сакского церковного округа протоиерей Иоанн Пристинский в сослужении духовенства благочиния.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Также была вознесена молитва о мире на Украине. После пения запричастного стиха было зачитано житие священномученика.

По завершении богослужения состоялся Крестный ход.

Протоиерей Иоанн Пристинский поздравил прихожан с днём памяти священномученика Владимира и пожелал каждому молитвенного заступничества святого. Кроме того, отец Иоанн сообщил о том, что по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря воскресной школе Свято-Ильинского храма города Саки присвоено имя священномученика Владимира Троепольского. Кроме того, священник заявил, что в настоящее время инициирован вопрос о переименовании одной из близлежащих к храму улиц в честь священномученика.

Во время революционных событий 1905 года священномученик Владимир Троепольский выступал с обличением революционеров. За это в начале 1905 года он получил первое предупреждение с угрозами. Это не остановило священномученика, и он продолжил призывать людей не участвовать в митингах, а пребывать в мире и любви. Спустя три дня после Рождества Христова, 28 декабря 1905 года отец Владимир был ранен кинжалами в своём доме, на глазах у жены и четырёх малолетних сыновей.

Когда священник, весь в крови, упал на пол, один из убийц в порыве ужаса и раскаяния припал к отцу Владимиру с криком: «Батюшка! Прости!», на что тот прошептал: «Бог простит». 29 декабря (11 января по н. ст.) отец Владимир скончался, успев перед смертью исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.

Священномученик Владимир Троепольский был прославлен в лике священномучеников Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Заграницей в ноябре 1981 года с установлением дня памяти в празднование Собора новомучеников и исповедников Российских.

28 июля 2019 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви (журнал № 27) его имя внесено в церковный календарь Украинской Православной Церкви. Память священномученика Владимира Троепольского совершается 11 января.

Русская линия