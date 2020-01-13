В черногорской столице Подгорице более десяти тысяч верующих вышли на улицы и приняли участие в Крестном ходе против нового антицерковного закона…

12 января 2020 года больше десяти тысяч православных верующих в столице Черногории Подгорице, приняли участие в молитвенном шествии в защиту Церкви и против закона, принятого парламентом страны в декабре 2019 года, сообщает СПЖ со ссылкой на на официальной Facebook-страницу кафедрального собора Воскресения Христова Черногорско-Приморской митрополии.

Молитвенное шествие и молебен возглавил викарий Черногорско-Приморской митрополии, настоятель Цетинского монастыря, епископ Диоклийский Мефодий (Остоич).

Владыка Мефодий обратился к собравшимся с проповедью, в которой призвал «всех наших братьев на трапезу любви и на путь свободы». Он также пожелал присутствующим наполнить «наши души, наши жизни, наши сердца живым Богом», и призвал верующих «не оставлять наши гнезда и очаги веры живых и святых предков».

По словам владыки, «всякий, кто имеет глаза, чтобы увидеть всех этих орлов и орлиц, собравшихся вокруг Христа и Пресвятой Богородицы, и у кого есть слух, чтобы услышать песню свободы, будет знать, как мудрецы, где родился Святой Младенец, где пела песня свободы, где находится пещера, где находится величайшая слава» этого и того мира.

Отмечается, что после богослужения у кафедрального собора Воскресения Христова состоялся Крестный ход до храма святого Георгия и обратно, в котором «приняли участие многие тысячи людей».

Участие столь большого количества черногорцев в Крестном ходе стало неприятной новостью для черногорских властей, которые надеялись при помощи закона отнять храмы у Сербской Православной Церкви.

Принять антицерковный закон, несмотря на многочисленные протесты, они смогли, однако реализовать его на практике будет очень тяжело. Каждый храм в Черногории теперь может стать горячей точкой, поскольку любая попытка отнять его у верующих получит серьёзный отпор. Об этом свидетельствует прошедший Крестный ход.

Русская линия