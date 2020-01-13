Неразумная политика Администрации США в отношении Европы приводит к сближению Германии и России, пишут немецкие СМИ…

Жёсткая политика президента США Дональда Трампа по отношению к своим союзникам в Европе и нежелание Вашингтона учитывать экономические интересы европейцев, приводит к тому, что канцлерин Германии Ангела Меркель, при всей своей сдержанности по отношению к действиям Трампа, начала активно сближаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкая пресса, комментируя визит Ангелы Меркель в Россию 11 января 2020 года.

Комментируя встречу Путина и Меркель, многие немецкие эксперты отметили дружелюбное отношение главы Берлина к Москве и «прохладное» — к Вашингтону, сообщает газета «Взгляд».

Bild am Sonntag пишет, что Меркель «нашла заметно дружелюбные слова» для Путина, который получил от неё «только похвалу». При этом в высказываниях о США Меркель была «существенно прохладнее». Как пишет издание, для канцлерин США были «лишь «союзником», а о «трансатлантическом партнёрстве речи не шло».

Немецкие эксперты особо указываю, что Путин и Меркель некоторое время общались «с глазу на глаз без переводчика». Кроме того, многим бросилось в глаза, что на пресс-конференции не говорили об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Süddeutsche Zeitung назвала статью о встрече Путина и Меркель «Новая гармония в сложные времена». Издание пишет, что стороны «отодвинули прежние разногласия на задний план». По мнению газеты, «пришло осознание, что от другого можно получать то, чего не имеешь сам».

В итоговых заявлениях на встрече в Москве Путин и Меркель продемонстрировали единство своих стран по целому ряду вопросов: всё звучало так, будто зарождается новая ось «Берлин — Москва», передает ИноТВ содержание статьи.

По оценке автора публикации, Россия интересна Германии как партнёр, который может помочь стране реализовать свои внешнеполитические амбиции. Сейчас ФРГ намеревается выступить с мирной инициативой по Ливии, организовав «Берлинский процесс»: в ходе встречи Владимир Путин выразил свою поддержку немецкой инициативе. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, слово России на Ближнем Востоке весит больше немецкого, с тех пор как российские войска предотвратили свержение сирийского лидера Башара Асада.

Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью под названием «Единодушие в Кремле», в которой указала на поддержку Берлином проекта «Северный поток — 2» и на несогласие с экстерриториальными санкциями Вашингтона.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве проявили единодушие по многим вопросам, вторит немецкая газета Die Welt.

Канцлерин Германии заняла сторону России, как минимум, по двум темам: газопроводу «Северный поток — 2» и иранскому ядерному соглашению, передает ИноТВ содержание публикации.

При этом, как отмечает автор статьи, Меркель выступила наперекор позиции США.

Die Welt обращает внимание, что Меркель однозначно высказалась в поддержку газопровода «Северный поток — 2» и раскритиковала санкции США, введённые в связи со строительством газопровода.

Кроме того, «единство» Путина и Меркель проявилось в иранском вопросе, отмечает немецкая газета.

В ходе встречи президент Путин выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдёт. В противном случае мир ждёт катастрофа.

«Что касается Сирии, то раньше для решения подобных конфликтов было принято звонить в Вашингтон. Сегодня же для этого надо звонить в Москву. Без России решить проблемы региона невозможно», — приводит Das Erste слова немецкого депутата от партии Свободных демократов Биджана Джир-Сарая (перевод предоставлен ИноТВ).

В статье на сайте немецкого телеканала отмечается, что Меркель «неизбежно оказывается в непривычной и неприемлемой для себя роли» просителя, а Путин «точно знает, что Германия и Европа в целом хотят получить от него услугу», в частности, касательно ближневосточного урегулирования.

Помимо иранской темы, Россия является важным переговорным партнером в ливийском вопросе. «Берлинский процесс», запущенный Германией для стабилизации обстановке в этой стране, будет эффективным только при условии участия в нем России и Турции, констатирует автор статьи.

«Без Путина невозможно достичь дипломатического решения, как в Ливии, так и в Сирии. И российский президент точно об этом знает», — заключает депутат Биджан Джир-Сарай.

Русская линия