Самоубийство — это смертный грех, который сразу ведёт человека в ад. Именно поэтому Церковь всегда предостерегала своих чад от данного греха. Самоубийц на Руси никогда не хоронили на общих кладбищах. Церковь не отпевала и не молилась о таковых. А любой случай самоубийства считался большой трагедией.

Однако, сегодня культ самоубийства искусственно культивируется в целом ряде европейских стран. Неизлечимо больным людям и просто старикам предлагают «безболезненно попрощаться с жизнью» и «избавиться от страданий», а на самом деле отправляют их на вечные мучения в ад. При этом их убийства совершаются людьми в белых халатах, которых по-прежнему называют врачами.

В настоящее время Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершённых с «врачебной помощью», сообщает газета «Взгляд». Эвтаназия практиковалась в Нидерландах ещё задолго до принятия в 2002 году нашумевшего закона о «врачебном самоубийстве». Суды регулярно принимали решения в пользу «докторов», делавших пациентам смертельные инъекции. В середине 90-х эвтаназию стали делать даже психически больным пациентам по их просьбе.

В 2002 году закон об эвтаназии был принят. Страна сразу оказалась впереди планеты всей — такого либерального подхода к самоубийствам до сих пор нет ни в одном государстве. Эвтаназию может требовать для себя любой гражданин страны, если ему или ей исполнилось 12 лет. Если пациенту от 16 до 18 лет, его родители будут поставлены в известность о его решении, но их мнение ни на что не повлияет. До 16 лет требуется разрешение родителей на процедуру.

В отличие от других стран, практикующих эвтаназию, в Нидерландах её применяют не только к смертельно больным людям, действительно испытывающим невыносимые боли. Поводом к убийству могут стать любые неопределенные «физические или психологические страдания» — определение их степени целиком зависит от врача и пациента. Кроме того, эвтаназии могут быть подвергнуты психически больные люди — даже если их диагноз предполагает, что они не полностью осознают, что делают. Эвтаназия практически бесплатна — её стоимость входит в стандартную медицинскую страховку, которая есть у каждого голландца.

Закон снимает с медиков практически всякую ответственность за смерть пациента. С 2002 года не было ни одного случая уголовного преследования доктора за эвтаназию. Тысячи врачей по всей убивают пациентов, не задумываясь о том, что их ждёт на Страшном суде.

За последние годы самоубийства в Нидерландах быстро распространились. Нидерланды стали мировой столицей «туризма» с целью эвтаназии, перехватив лидерство в этой области у Швейцарии. Сами голландцы в массовом порядке стали составлять завещания, в которых требовали, чтобы в случае, если они заболеют Альцгеймером или деменцией и перестанут осознавать происходящее, родственники обеспечили бы им убийство при помощи «врачей».

Главными сторонниками эвтаназии и её массового внедрения стали люди, принадлежащие к самым состоятельным слоям общества. В данном случае подтвердилась ещё одна евангельская истина: «Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:23−24).

Русская линия