Президент США Дональд Трамп, который отдал распоряжение атаковать иранский конвой в Ираке и убил этой точечной атакой иранского генерала Сулеймани, при всей авантюрности своего решения выглядит как цивилизованный и современный лидер на фоне того, что в итоге предприняли персы в ответ на эту акцию.

То, что Иран ответит на эту атаку, никто не сомневался. Однако, мало кто думал, что Тегеран поставит себя в такое унизительное положение этим ответом.

После того, как была совершена американская атака, мусульманские лидеры Ирана ожидаемо выступили с угрозами, но уже вскоре все эти угрозы превратились в фарс. Во время похорон генерала Сулеймани в Тегеране случилась страшная давка, в результате которой погибли 40 человек и сотни оказались ранены. На фоне угроз в адрес США это выглядело, как беспомощность. Получалось, что на атаку американских ВВС иранцы ответили гибелью десятков своих мирных граждан.

Чтобы хоть как-то исправить впечатление от этой трагедии иранцы решили организовать ракетную атаку на американские военные базы в Ираке. 35 ракет было выпущено по американцам, однако ни одна из них даже не ранила военных США, поскольку Тегеран заранее предупредил своих противников о грядущем «возмездии».

Впрочем, эта атака показала, что Иран настроен решительно и ему есть чем ответить США. Правда, вскоре из Тегерана пришли трагические новости о падении гражданского боинга, которые вновь показали Иран с самой дурной стороны. При вылете из иранского аэропорта потерпел крушение украинский пассажирский самолёт, в результате чего погибли 167 человек.

Вскоре выяснилось, что боинг был сбит иранскими военными, которые приняли его за американскую крылатую ракету. Атаку на Иран со стороны США иранские военные ожидали в ответ на своё нападение на американские базы в Ираке. Через два дня после трагедии в Тегеране вынуждены были признать, что сбили самолёт и принесли свои соболезнования всем погибшим.

Таким образом, ответ иранских властей на убийство Сулеймани показал всему миру, чего стоят иранские руководители и их военные. Давать им в руки ядерное оружие после всего случившегося точно никто не захочет.

Думается, что если бы в Тегеране знали, в какой ситуации они окажутся благодаря такому «ответу», то, скорее всего, ограничились бы стандартными угрозами. Пока же от такого ответа выиграл только Дональд Трамп, который уже заявил, что намерен полностью изолировать Иран, как на экономическом, так и на политическом уровне.

Русская линия