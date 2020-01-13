Русская линия
Сводка новостей от 13 января 2020

Константинопольский Патриарх Варфоломей взялся за «исцеление» македонского раскола
Глава Фанара принял у себя премьер-министра Северной Македонии Оливера Спасовского, который попросил Константинополь признать «МПЦ»…

Патриарх Варфоломей принял македонских чиновниковЗаявления Константинопольского Патриарха Варфоломея о том, что он не намерен признавать македонских раскольников, так как Северная Македония является канонической территорией Сербской Православной Церкви, как и предполагалось, ничего не стоят.

После событий на Украине представители Фанара считают, что глава Константинопольского Патриархата является руководителем всего православного мира, а потому может вмешиваться в дела любой Поместной Православной Церкви. И вот вслед за «исцелением» украинского раскола Патриарх Варфоломей взялся за «исцеление» македонского раскола.

В связи с этим 13 января 2020 года глава Фанара принял у себя в Стамбуле премьер-министра Северной Македонии Оливера Спасовского, его предшественника Зорана Заева и их помощников Дейна Талевски и Деяна Сотировски, сообщает греческое агентство «Ромфея».

Прибывшие в Турцию македонские чиновники не скрывали, что обсуждали с Патриархом вопрос признания и предоставления автокефалии раскольнической «Македонской православной церкви».

«Атмосфера переговоров была очень тёплой и искренней», — отметили на Фанаре. Патриарх Варфоломей радушно встретил гостей — так, как будто он их долго ждал.

Патриарх Варфоломей принял македонских чиновниковПомимо Патриарха Варфоломея в переговорах приняли участие активные участники и инициаторы действий Константинопольского Патриархата на Украине митрополиты Галльский Эммануил, Силибрийский Максим и Адрианопольский Амфилохий.

Для того, чтобы хоть как-то закамуфлировать своё грубое вмешательство в дела Сербской Православной Церкви в Македонии, на Фанаре решили пригласить к себе представителей Сербского Патриархата и обсудить с ними македонский церковный вопрос. Целью такого вызова сербских представителей в Стамбул официально назван поиск взаимоприемлемого выхода из ситуации в Серверной Македонии.

При этом бросается в глаза, что начать диалог по македонской проблеме в Константинопольском Патриархате решили без каких-либо консультаций со священноначалием Сербской Православной Церкви. Сначала Патриарха Варфоломей принял у себя македонских чиновников и выслушал их доводы, а затем решил спросить об этом Сербскую Церковь, а не наоборот.

Всё это говорит о том, что принцип действий Фанара в Македонии может оказаться точно таким же, как и на Украине. Причём, как и Украинская Православная Церковь в своё время, Сербский Патриархат в настоящее время находится в весьма непростом положении и испытывает гонения в Черногории и Македонии. Этим, похоже, и решили воспользоваться греки.

Русская линия

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Константинопольский Патриарх Варфоломей взялся за «исцеление» македонского раскола
Глава Фанара принял у себя премьер-министра Северной Македонии Оливера Спасовского, который попросил Константинополь признать «МПЦ»...

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