19 декабря 2019 года Нью-Йоркский городской совет утвердил положение о наименовании 55 публичных мест. Согласно данному акту, десятки объектов на карте города получили вторые (дополнительные) названия. Таким образом, перекресток бульвара Ридж и 81-й улицы Бруклина, на котором расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы Антиохийской Православной Церкви, назван в честь протоиерея Павла Шнеирла (+2014), сообщает «Радонеж».

Отец Павел Шнеирла был настоятелем Богородице-Рождественского храма с 1951 по 2002 годы. Ему принадлежит выдающаяся роль в истории Православия на Американском континенте. Он родился в 1916 году на золотых приисках Аляски. Молодым человеком из протестантизма обратился в Православие. Выпускник Свято-Владимирской православной семинарии, он был её многолетним преподавателем Ветхого Завета.

Как вспоминает священник Антоний Габриел, в 1960-е годы преподавателями семинарии были преимущественно представители русской церковной эмиграции, в послевоенные годы перебравшиеся из Европы в США: отцы Александр Шмеман, Иоанн Мейендорф, Георгий Флоровский, профессор Сергей Верховской и другие. Единственным профессором, родившимся в Америке, был отец Павел Шнеирла, и основанные на этом его жизненный опыт и глубокое понимание менталитета американцев, помогали ему в работе со студентами, выросшими в стране.

Будучи молодым священником, отец Павел посетил православный приход западного обряда в Париже (Франция), что воспламенило в нём желание развивать западный обряд в Америке, и вернувшись, он представил своё видение ситуации правящему архиерею — митрополиту Антонию (Баширу). В 1958 году Антиохийский патриарх Александр III разрешил своим указом учреждать западнообрядные приходы в Северной Америке. Это событие открыло новые возможности для миссии Православия в Западном мире, приглашая выходцев из католицизма, англиканства и других деноминаций к участию в более знакомой им по форме Литургии, а также объясняя им, что великие святые Запада — такие как Патрикий Ирландский — были православными.

Для составления западнообрядной Литургии для выходцев из англиканства много потрудился будущий Патриарх Московский и всея Руси Тихон в бытность американским архиереем. Западнообрядную миссию широко приветствовал святой архиепископ Иоанн (Максимович). В настоящее время Русская Православная Церковь Заграницей активно развивает свои приходы, служащие по западному обряду, также как и Антиохийская архиепископия Северной Америки.

Символично, что улица, на которой располагается Богородице-Рождественский храм, где протоиерей Павел был многолетним настоятелем, получила название «Путь отца Павла Шнеирла». Это не единственный случай в прошедшем, 2019 году, когда в Америке улица получает название, обусловленное нахождением на ней православного храма. Так, 4 мая епископ Сурожский Матфей торжественно открыл дорожный указатель, согласно которому власти города Балтимор (штат Мэриленд) присвоили улице, где располагается храм Московского Патриархата, название Свято-Троицкий путь.

Также есть в Америке и улицы в честь деятелей Православия, появившиеся в прежние годы. Например, в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) есть улица «Путь святого Александра Хотовицкого» вблизи храма святых апостолов Петра и Павла в юрисдикции Православной Церкви в Америке.

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