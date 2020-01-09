Представитель раскольничьей «Македонской православной церкви» «митрополит» Преспанский и Пелагонийский Петр вслед за раскольниками из Черногории заявил, что МПЦ надеется на прогресс в вопросе автокефалии со стороны Фанара, сообщает СПЖ со ссылкой на «Балканский оглядач».

«Мы надеемся, что в этом году может быть определённый прогресс в вопросе автокефалии нашей святой Церкви, — рассказал „митрополит“. — Это будет зависеть не только от нас, но и от общей ситуации в Православных Поместных Церквах из-за, я бы сказал, разделения, которое существует сейчас. Но если мы сделаем всё возможное и сделаем свой вклад в поиск правильного пути объединения Православной Церкви в этом разделении, я надеюсь, что этот день может наступить».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео посетил Македонию, где встретился с «предстоятелем» неканонической «Македонской православной церкви» «архиепископом» Охридским и Македонским Стефаном Веляновским. После визита американского представителя Преспанский и Пелагонийский «митрополит» Петр заявил, что Фанар настроен рассмотреть вопрос автокефалии непризнанной в мире «Македонской православной церкви».

Чтобы добиться успеха, раскольники намерены использовать разделение среди Поместных Церквей, возникшее из-за действия Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине. О чём они открыто и говорят.

Если даже наличие многочисленной Украинской Православной Церкви на Украине и серьёзное влияние Русской Православной Церкви в православном мире не остановило Фанар от признания украинских раскольников, то что его сможет остановить в Македонии или Черногории? В первой власти сделали всё, чтобы практически полностью уничтожить приходы Сербского Патриархата, а во второй — уже приняли закон с целью отобрать все храмы у Сербской Церкви и передать их раскольникам. И хотя Патриарх Варфоломей пока отрицает признание раскольников из Черногории и Македонии, его действия на Украине свидетельствуют о том, что он может в любой момент изменить свою позицию.

Русская линия