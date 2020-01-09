Президент России посетил Антиохийскую Патриархию в Дамаске, куда он прибыл по дороге в Турцию…

Президент России Владимир Путин, который 7 января 2020 года прибыл с неожиданным визитом в Сирию, вместе с сирийским президентом Башаром Асадом посетил в Дамаске Антиохийского Патриарха Иоанна и поздравил его с Рождеством Христовым.

Из аэропорта Дамаска Президент отправился в командный пункт группировки Вооруженных Сил России в Сирии. В командном пункте Владимира Путина встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, сообщает сайт Президента РФ.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Башаром Асадом Президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать — пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни.

Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за визит. Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова.

После посещения командного пункта президенты осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска — одну из крупнейших и старейших мечетей в мире. На память о посещении мечети Владимир Путин преподнес в дар Коран XVII века. Затем глава Российского государства побывал в православной церкви Святой Девы Марии, где пообщался с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.

Предстоятель Антиохийской Церкви поблагодарил Президента России за визит и передал ему в дар икону Святых Апостолов Петра и Павла. В свою очередь, Владимир Путин подарил Его Блаженству икону Пресвятой Богородицы.

Затем в Антиохийской Патриархии состоялись переговоры президентов Сирии и России с Патриархом Иоанном, в ходе которых обсуждался вопрос дальнейшего восстановления разрушенных войной церковных строений и храмов Антиохийской Православной Церкви.

Русская линия