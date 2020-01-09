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Сводка новостей от 9 января 2020

Бухарест, Никосия, София и Тбилиси
Глава украинских раскольников назвал Поместные Церкви, на которые будет оказываться максимальное давление в 2020 году для признания «ПЦУ»…

Епифаний Думенко и госсекретарь США Майк ПомпеоГлава «ПЦУ» Епифаний Думенко в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что в 2020 году ожидает признания со стороны целого ряда Поместных Православных Церквей. В частности, лидер украинских раскольников дал понять, что «ПЦУ» могут признать Румынская, Кипрская, Болгарская и Грузинская Церкви, сообщает портал Корреспондент.net.

«Я бы не хотел называть подробно, но это те Церкви, которые публично обсуждают это: и Румынская, и Кипрская, и Болгарская, и Грузинская. То есть они созревают сейчас», — отметил глава «ПЦУ».

Таким образом, Думенко дал понять, на какие Поместные Церкви будет оказывать максимальное давление в наступившем году представители Фанара и США.

При этом глава «ПЦУ» не преминул заявить, что Москва хочет приостановить данный процесс и будет противодействовать этому. Только это, по его словам, может сорвать признание украинских раскольников.

Конечно, заявления Думенко — это лишь пустые слова и далеко не факт, что указанные Поместные Церкви признают украинских раскольников. Однако они показывают, куда будет направлен главный удар американской и фаранской дипломатии в наступившем году. И в этом свете нет никаких сомнений, что 2020 год для Украинской и Русской Православной Церкви будет очень непростым.

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