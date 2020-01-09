Глава Фанара заявил, что Совет Предстоятелей никак не может служить единству Православия, поскольку он не намерен в нём участвовать…

В ответ на приглашение Патриарха Иерусалимского Феофила III принять участие в работе Совета Предстоятелей Поместных Православных Церквей Константинопольский патриарх Варфоломей потребовал, чтобы тот перестал настаивать на своей инициативе, сообщает СПЖ со ссылкой на информационное агентство Orthodox Times.

Прежде всего, глава Фанара посетовал, что Предстоятель Иерусалимской Церкви обратился к нему на английском, а не на греческом языке, что весьма характерно на фоне звучащих со стороны Фанара в адрес Русской Православной Церкви обвинений в этнофелитизме.

«Нас неприятно удивляет тот факт, что впервые за многовековую историю двух Патриархатов „Греческий Православный Патриархат Иерусалима“ соотносится с Вселенским Патриархом на иностранном языке, а не нашем родном языке, как будто он внезапно перестал чувствовать себя кровным, и что он принадлежит к той же исторической и страдающей нации, — обратился патриарх Варфоломей к Патриарху Феофилу III. — Что побудило ваше Блаженство послать нам это почетное циркулярное письмо на английском языке вместо того, чтобы следовать многовековой стандартной переписке между нашими Церквями?»

Глава Константинопольской Церкви указал Патриарху Феофилу место его Церкви в Диптихе и сообщил, что идея созвать Совет Предстоятелей единству Православия не послужит, так как на этом Совете не будет присутствовать председательствующий среди Предстоятелей — он сам.

«Нет необходимости напоминать вам о положении, которое ваш Патриархат занимает в ранге Диптихов Пресвятой Православной Церкви, а также о том, что в каноническом порядке, который всегда и до недавнего времени уважался всеми Православными Церквами, Всеправославные Синоды Предстоятелей всегда созывались Вселенским Патриархом, который руководит этими Синодами, — написал патриарх Варфоломей. — Какому единству хочет служить ваша инициатива, если в предложенном вами Синоде нет Первого Православного Предстоятеля?»

Глава Фанара также сообщил, что инициатива созыва такого Совета, по его мнению, служит иностранным силам и подрывает Константинопольский престол, и якобы евхаристическое общение между Церквями никогда не прерывалось никем, кроме Русской Православной Церкви.

Таким образом, Патриарх Варфоломей желает сорвать Всеправославное совещание в Иордании и фактически запрещает Предстоятелям Поместных Церквей собираться вместе для обсуждения положения дел в мировом Православии и на Украине. При этом он ссылается на канонический порядок в Церкви, который сам же и нарушил.

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