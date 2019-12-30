Швейцарская компания, владеющая трубоукладчиком Allseas, не планирует возобновлять строительство «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости. Швейцарцы оказались настолько напуганы американцами, что даже официальные заявления Вашингтона о том, что все работы необходимо завершить до 20 января, не убедили швейцарцев возобновить прокладку трубы.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas практически сразу выполнила требование.

27 декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.

Дело в том, что наряду с заявлением Госдепа к швейцарцам напрямую обращались сенаторы США, которые открыто угрожали им неприятностями, если они посмеют возобновить строительство. В результате мы имеем то, что имеем, и «Газпрому» придётся самостоятельно достраивать трубу.

При этом глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году, и у России есть ресурсы для этого. В частности, у «Газпрома» есть судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое сейчас находится в порту Находки.

Теперь это судно, скорее всего, возьмёт курс в Европу, куда оно сможет прибыть только через два месяца. Если учитывать, что максимальная скорость укладки труб российским кораблём составляет 1 км в сутки (плюс время для того, чтобы решить возможные технические проблемы), строительство трубы, действительно, может быть окончено к концу 2020 года.

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