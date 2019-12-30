В связи с опасным развитием ситуации вокруг канонической Православной Церкви в Черногории в субботу 28 декабря 2019 года состоялось дистанционное заседание Священного Синода, члены которого единодушно одобрили следующее Патриаршее и Синодальное послание о ситуации в Черногории, сообщает Патриархия.Ru.

Его Святейшеству, Святейшему Иринею, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Амфилохию, митрополиту Черногорско-Приморскому

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Иоанникию, епископу Будимлянско-Никшичскому

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Афанасию, епископу Милешевскому

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Димитрию, епископу Захумско-Герцеговинскому

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Мефодию, епископу Диоклийскому

Клиру, монашествующим и всем православным верующим Черногории

Ваше Святейшество, возлюбленные о Господе собратья-архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

С болью и обеспокоенностью мы узнали о принятии Скупщиной Черногории дискриминационного закона, направленного против Сербской Православной Церкви, и о последовавших за этим драматических событиях.

Примите от лица всей полноты Русской Православной Церкви выражения глубокого, искреннего и сердечного сочувствия в связи с возмутительным произволом полиции, подвергшей унижениям и побоям верующих во главе с Преосвященным епископом Диоклийским Мефодием.

Горечь вызывает продемонстрированное законодателями пренебрежение волей большинства граждан, которые были и остаются членами Церкви святителей Василия Острожского и Петра Цетиньского. Именно эта Церковь, как заботливая мать, духовно родила и неусыпной заботой веками воспитывала в любви к свободе и истине жителей Черногории. А сегодня её храмы и монастыри, свидетельствующие о живой вере и благочестии созидавших их поколений, оказались перед угрозой расхищения.

Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекавшего их на бесправие, выглядит как циничный удар по Церкви, восстанавливающей утраченное в годы притеснений. Новый Закон о свободе вероисповеданий является актом поддержки раскола путём ослабления канонической Церкви и попыткой поставить её в унизительную и опасную зависимость от государства — тем более несправедливую, что Черногория является государством светским. Произвольно и незаконно вторгаясь в область канонического права, власти страны отрицают очевидную и легко доказуемую преемственность канонической Церкви, настаивая на её перерегистрации, выводящей Церковь за рамки правового поля и поставляющей её под удар агрессивного национализма.

В Русской Православной Церкви по собственному опыту знают, что раскол является величайшей общенациональной трагедией. Политические силы, как Черногории, так и Украины, заинтересованные в подрыве народного единства, долгие годы поддерживали раскольников, видя в них инструмент ослабления канонической Церкви. Взращенное ими древо принесло ядовитые плоды нового «государственного мышления», отводящего расколу роль движущей силы перерождения общественного сознания.

Эта болезненная трансформация нанесла Украине незаживающие раны братоубийственной вражды. С горестью видим, что те же последствия грозят ныне вашей стране, где в происходящем ясно прослеживаются параллели с украинской ситуацией.

В обеих странах приняты дискриминационные законы, заложившие юридическую основу для изъятия у Церкви храмов, монастырей и земель. В Черногории раскольники при поддержке властей на протяжении многих лет пытаются захватить храмы канонической Церкви — так же, как и на Украине.

Это не просто внешнее сходство — в обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами. Поэтому нашим братьям в Черногории так понятны страдания народа Божия Украины, который они всегда стремятся поддерживать в переживаемых им испытаниях.

Обращаемся ныне ко всем Поместным Православным Церквам с призывом поддержать каноническую Церковь в Черногории. Нависшая над ней опасность не должна никем из нас восприниматься как далёкая и чужая. То, что пытаются навязать сегодня верующим Черногории, завтра может постичь любую из Церквей.

Обращаемся к мировому сообществу с призывом не допустить попрания прав религиозных общин в Черногории. Серьёзные замечания к новому Закону о свободе вероисповеданий ранее высказала Европейская комиссия за демократию через право. Очевидно, что этот законодательный акт игнорирует волеизъявление значительной части населения страны. Необходимо отметить, что принцип отделения религиозных общин от государства, формально закрепленный в 14 статье Конституции (Устава) Черногории, на деле грубо нарушается государственным руководством страны, открыто взявшим курс на создание «новой церкви», которая служила бы их политическим интересам.

Призываем и руководителей Черногории опомниться и вместо мифических «великосербских шовинистов» увидеть в православных верующих своих дедов, отцов и матерей, братьев, сестер и детей. Невозможно и бессмысленно объявлять проводником чужого, враждебного влияния каноническую Церковь, объединяющую большинство граждан своей страны.

Принятый закон обеспечивает вовсе не свободу вероисповедания, он направлен на отчуждение от многовековой исторической памяти народа, от унаследованной им отеческой духовной традиции. Голосование в Скупщине запустило процессы, способные в обозримом будущем привести к таким печальным последствиям, как массовое нарушение прав верующих, изъятие храмов у их законных владельцев и передел собственности. Всё это мы уже наблюдали на примере Украины, где были приняты подобные законы, но где вмешательство политиков в вопросы устроения церковной жизни не смогло поколебать духовную твердыню канонической Церкви и отвратить от неё народ Божий. Более того, это вмешательство привело к утрате высшего государственного поста лицом, которое больше всего стремилось превратить Церковь в свой политический инструмент. Надругательство над Церковью Божией не остается безнаказанным. Народ не простит посягательства на его святыни, а Бог воздает за это осуждением в вечности.

Молимся Всемилостивому Господу, да дарует Он Свою всесильную помощь архипастырям, пастырям, всем верным чадам канонической Православной Церкви в Черногории, да ниспошлет вразумление и тем, на ком лежит ныне ответственность за мир и гражданское согласие в стране.

Русская линия