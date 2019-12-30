Донецк, Луганск и Киев провели первый за два года обмен пленными…

Несмотря на сложности, самопровозглашённые республики Донбасса и Киев впервые за два года сумели провести обмен пленными. На Украину 29 декабря вернулись 76 человек, в ДНР и ЛНР — 124. Кроме того, представители Донецка сообщили, что позднее Украина должна передать ещё нескольких человек, сообщает RT.

Процесс обмена проходил под наблюдением со стороны СММ ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста.

Киев передал ополченцам также пятерых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые 5 лет находились в СИЗО без доказательств своей вины. Накануне суд в Киеве отпустил беркутовцев под личное обязательство Зеленского, что вызвало негодование украинских националистов, которые попытались сорвать обмен. Впрочем, этого им сделать не удалось.

В связи с состоявшимся обменом в Киеве, Донецке и Луганске ожидаемо заявляют каждый о своей «победе».

Состоявшийся обмен пленными в ходе телефонного разговора обсудили президент России Владимир Путин и канцлерин Германии Ангела Меркель, которые приветствовали этот процесс.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме «всех установленных на всех установленных», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что состоявшийся обмен приближает Украину к выполнению условий Минских соглашений, однако предсказать, как дальше будет развиваться ситуация никто не может.

«Это победа здравого смысла, это победа „партии мира“ с обеих сторон, это ответ радикалам, которые пытаются с позиции „партии войны“ эту ситуацию загнать в тупик», — заявил Косачёв.

Он объяснил, что реализация шестого пункта Минских соглашений должна повлечь за собой выполнение и других положений, начиная с амнистии и заканчивая изменениями в Конституции. Впрочем, всё в данной ситуации будет зависеть от Украины.

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