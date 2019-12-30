Кого Бог хочет наказать, того лишает разума. Истинность этого изречения в очередной раз подтвердил своими действиями и заявлениями глава «ПЦУ» Епифаний Думенко, который не нашёл ничего лучшего, как заявить, что его бывший авва — лже-патриарх Денисенко — не имеет права рукополагать новых «епископов», а люди, которых он рукоположил в «епископы», это просто ряженные миряне.

Как сообщают украинские СМИ, глава «Киевского патриархата», которого представители «ПЦУ» всё ещё называют членом своей организации и едва ли не силой пытаются удержать, «рукоположил» для «УПЦ КП» уже несколько новых «епископов» и останавливаться не намерен. В ответ на это Думенко отнял у Денисенко всё, что только можно: епархию, храмы, финансы и т. д. Однако он не может заставить его замолчать и не плодить на Украине новых «думенок». А Денисенко прикладывает максимальные усилия, чтобы восстановить «Киевский патриархат».

Умный человек на месте Думенко в такой ситуации бы просто промолчал. Однако, глава «ПЦУ» решил выступить в роли унтер-офицерской вдовы и сделал заявление, которое в полной мере можно отнести и к нему самому и его «епископскому сану»:

«Несмотря на все попытки Православной Церкви Украины в духе уважения к пожилому возрасту и прошлым заслугам Почётного Патриарха Филарета побудить его к прекращению самоизоляции и к выполнению соборной воли Поместной Церкви, — к сожалению, следует констатировать, что он продолжает нарушать каноны и церковный Устав.

Священный Синод на своем заседании 24 июня 2019 г. определил (п. 4 Журнала № 30): «Констатировать, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией». Итак, будучи фактически архиереем на покое, он не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, избрания и рукоположения архиереев. Однако Почетный Патриарх Филарет продолжает совершать действия, которые противоречат соборной воли Поместной Украинской Православной Церкви, канонам и Уставу.

В связи с этим следует напомнить, что на основании 4 правила II Вселенского собора, в котором сказано: «О Максиме Киника, и о совершенных им бесчинствах в Константинополе: поскольку Максим не был и не является епископом, следовательно, поставленные им на какой бы то ни было священническую степень, и сделано для него, и сделанное им, всё никчемное», и авторитетных толкований этого правила — все действия, совершённые Почетным Патриархом Филаретом вопреки канонам и Уставу Церкви являются ничтожными.

Поэтому каждый человек, объявленный «епископом» незаконным способом со стороны Почетного Патриарха Филарета и «предназначен», в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей — не является епископом. Следовательно, поставленные таким лицом «на какую бы то ни было священническую степень, и сделано для него, и сделанное им, все ничтожное».

Призываем Почетного Патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, вернуться от избранного ими пути лжи и заблуждения на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной Церкви на радость врагам Украины.

Предостерегаем также духовенство и мирян от соучастия в беззаконных действиях, за которые наступит ответственность перед Богом и Церковью".

Трудно раскольникам, которые ранее сами многократно нарушали православные каноны и, будучи мирянами, самовольно нацепили на себя епископские облачения, вернуться к нормальной церковной жизнь. История Церкви показывает, что исцеление раскола возможно только через покаяние, а именно этого и не произошло в случае с «ПЦУ». Так что как бы не пытались Думенко со товарищи строить из себя канонических архиереев, всё равно они остаются раскольниками.

При этом у них даже не хватает ума не свидетельствовать против себя и не говорить о «ничтожности» своих собственных санов со страниц СМИ. В «ПЦУ» так открыто и заявляют: хиротонии, которые производит Денисенко, канонически ничтожны и недейственны. Не на это ли самое уже на протяжении более 20 лет указывают в канонической УПЦ? О том, что Думенко является мирянином, а не епископом, также заявляют в целом ряде Поместных Православных Церквей.

Русская линия