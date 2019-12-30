Все, кто поддержал данный закон и отстаивает его применение, отныне отлучены Сербской Православной Церковью от Причастия…

29 декабря 2019 года президент Черногории Мило Джуканович подписал антицерковный закон «о свободе вероисповедания», который ранее вызвал волну протестов по всей стране. Данный законопроект был принят накануне, 27 декабря, скупщиной Черногории, сообщает Православие.Ru.

Депутаты от оппозиционного Демократического фронта призвали ранее, чтобы Джуканович не подписывал закон и вернул его на доработку. С аналогичными требованиями неоднократно обращались представители Сербской Православной Церкви, указывая на то, что принятию закона не предшествовала нормальная общественная дискуссия.

Рассмотрение проекта и принятие закона вызвало по всей Черногории акции протеста, к которым присоединились верующие в соседней Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и самой Сербии. Акции поддержки, молебны и митинги проходят несколько дней подряд по всему региону. В самой Черногории дело дошло до физических столкновений, в одном из которых полиция избила епископа Диоклийского Мефодия.

Законом предусмотрено, что государственным имуществом являются все религиозные объекты и земельные участки на территории Черногории, построенные и приобретённые из доходов государства и бывшие в государственном владении до 1 декабря 1918 года, а также те объекты, в отношении которых нет доказательств о праве владения ими религиозными объединениями.

Именно этот пункт является дискриминационным в отношении епархий Сербской Православной Церкви, расположенных на территории Черногории и фактически лишает их права на вековое духовное наследие, древнейшие монастыри и храмы.

Во время принятия закона обстановка в Скупщине Черногории накалились настолько, что представители оппозиционного Демократического фронта были арестованы и заключены под стражу.

Для оценки ситуации 29 декабря 2019 года в Подгорице собрался Епископский совет Черногорской митрополии, состоящий из всех архиереев епархий Сербской Церкви, действующих на территории страны.

Епископский совет заявил, что принятый закон направлен против Православной Церкви, а именно Сербской Патриархии, которая в отличии от других религиозных объединений была намеренно лишена возможности урегулировать свои отношения с государством при принятии закона.

Это подтверждают заявления высоких государственных функционеров и членов правящей партии, поведение депутатов этой партии в черногорском парламенте, а особенно отказ черногорских властей принять какое бы то ни было решение, предлагаемое Церковью.

«На протяжении нескольких дней мы являемся свидетелями открытого ликования всех ненавистников Православной Церкви и озлобленных неочерногорских националистов, в основном засвидетельствованных безбожников, празднующих победу на Церковью Христовой», — подчеркнуто в заявлении.

Иерархи призвали верующих народ не падать духом и возложить надежду на Бога, собираться в эти дни на молитву, не поддаваться на провокации, цель которых посеять вражду между братьями, и показать тем самым, что «черногорский режим» ни мало не поколебал и не испугал народ в его желании защищать святыни и права и свободы.

«Все церковные общины наших епархий свободны, в духе христианского мира и братского согласия. молитвенно выражать свою позицию против угрозы фундаментальных прав и свобод верующих», — говорится в заявлении.

Архиереи призвали полицию, президента и премьера, не применять силу в отношении людей, мирно собирающихся для отстаивания своих прав. «Напоминаем, что мы множество раз открыто говорили, что презрение к Православной Церкви, демонстрировавшееся последние почти двадцать лет, а особенно в процессе подготовки и принятия этого позорного законодательного акта, может привести к тяжёлым последствиям для черногорского общества, нарушению мира и братского согласия», — говорится в заявлении.

«Принятие такого закона не служит честью и благословением ни тем, кто его предложил, ни тем, кто голосовал за него и провозгласил его. С сожалением констатируем, что те из них, кто относит себя к православным, исключили сами себя из Православной Церкви, и поэтому отлучены от Святых Таин. Благословляем нашему боголюбивому духовенству для них, по словам святого Петра Цетинского, „никакого дела церковного“ не производить до их покаяния, о котором мы молимся»

При этом Церковь призвала власть предержащих в скорейшее время установить диалог и исправить то, что ещё можно исправить до того, как конкретное применение этого закона станет источником серьёзных потрясений с непредсказуемыми последствиями. «Только договор может стать победой Черногории и черногорских граждан», — подчеркивается в обращении Епископского совета.

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