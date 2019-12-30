Представители Иерусалимского Патриархата передали Предстоятелю Антиохийской Церкви официальное приглашение на совещание по «украинской проблеме»…

Антиохийский Патриарх Иоанн изъявил готовность прибыть на Всеправославное совещание в Иордании

28 декабря 2019 года представитель Иерусалимского Патриарха Феофила III архиепископ Кириакопольский Христофор посетил Дамаск, где встретился с главой Антиохийского Патриархата Патриархом Иоанном. Архипастырь вручил Антиохийскому Патриарху официальное приглашение на встречу Предстоятелей Поместных Церквей в Аммане (столице Иордании), сообщает греческое издание «Ромфея».

Как известно, глава Иерусалимского Патриархата инициировал совещание Предстоятелей в Иордании в связи с кризисом в мировом Православии, возникшем из-за действий Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине. Целью совещания официально заявлено «сохранение православного единства» и прекращение раскола в мировом Православии.

Приняв приглашение, Антиохийский Патриарх Иоанн подтвердил позицию Антиохийской Православной Церкви, озвученную Священным Синодом Антиохийского Патриархата, который ранее выступил за необходимость встречи глав Поместных Православных Церквей для совместного решения всеправославных вопросов.

Планируется, что Всеправославное совещание Предстоятелей Поместных Церквей состоится в феврале 2020 года.

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