пресс-службы Украинской Православной Церкви" class="post_img" src="/images/2006/2528.jpg" style="width: 207px; height: 300px; float: right; margin: 4px 10px;" />Руководитель пресс-службы Украинской Православной Церкви Василий Анисимов считает, что УПЦ значительно свободнее, чем новая украинская церковная структура, получившая «автокефалию» от Константинополя, сообщает Интерфакс.

«Томос и устав СЦУ, по запоздалому прозрению Филарета, оказались подлой „стамбульской кабалой и неволей“, не оставляющей и следа от былых раскольничьих самостоятельностей и вольностей. УПЦ, имеющая статус автономии в РПЦ, оказалась в сто раз свободнее и независимее, чем автокефальная СЦУ от Стамбула», — сказал Анисимов в интервью радио «Радонеж».

По его мнению, устав новой структуры «передрали, надо полагать, у Элладской церкви или даже у какой-нибудь Критской автономной церкви».

«В Греции восемь миллионов греков содержат не только свою Элладскую церковь (она у них — государственная), но и Константинопольского патриарха, который имеет в Греции ставропигии (тот же Афон), епархии под непосредственным или совместным с Афинами управлением. Это один народ, у них один патриарх — Варфоломей. Вот они такую же модель учредили на Украине, где раскол должен содержать вассальную СЦУ и посадить себе на шею самого Варфоломея», — пояснил представитель УПЦ.

Кроме того, Анисимов отметил, что «Стамбул оттяпал всю украинскую диаспору, ограничив деятельность СЦУ географическими границами Украины, а украинские общины за её пределами должны подчиняться и содержать непосредственно Варфоломея».

При этом, сославшись на данные президента Украины Владимира Зеленского, спикер УПЦ отметил, что украинцев в мире — 65 миллионов, и гипотетически диаспора — это половина украинцев мира, крупные епархии есть в Канаде и США, хотя они англоязычные.

«Понятно, что, если бы расколы загодя знали этот устав, никто бы на собор не явился. Поэтому власть в сговоре со Стамбулом провела спецоперацию, дабы раскольники голосовали, подписывали и создавали то, не зная что. Обыкновенное мошенническое рейдерство. У Филарета, как у подслеповатой старухи, обитающей ныне в подъезде, отобрали квартиру и впустили в неё новых стамбульских хозяев. Было ваше, стало наше. Обыкновенная история», — заключил представитель канонической Церкви.

Русская линия