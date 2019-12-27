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Сводка новостей от 27 декабря 2019

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Согласно прогнозу Росстата, население России к 2035 году может сократиться на 12 млн человек…

ДемографияРосстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн, сообщает РБК.

При этом никакой надежды на то, что россияне начнут рожать, и благодаря этому страна выйдет из демографического кризиса, в ведомстве не питают. Единственно, что может хоть как-то притормозить убыль российского населения — это миграция, откровенно заявляют в Росстате.

В 2020 году по худшему прогнозу при естественной убыли в 484,4 тыс. человек в страну приедут 190,8 тыс. человек. Средний вариант предполагает убыль в 355,7 тыс. и миграционный прирост в 265 тыс., оптимистичный — убыль в 239,3 тыс. и миграционный прирост в 339,8 тыс.

Во всех вариантах прогноза, естественный прирост населения является отрицательным, в низком и среднем вариантах миграция компенсирует его частично и общая численность населения падает.

В оптимистичном варианте убыль постепенно сокращается на фоне увеличения миграционного прироста — в 2035 году естественная убыль составит 21,3 тыс. человек, миграционный прирост — 386,8 тыс.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в низком варианте прогноза к 2035 году составит 71 год для мужчин и 79 лет для женщин (среднее 75,4), в среднем варианте — 75 для мужчин и 82 (среднее 79,1), в оптимистичном варианте прогноза — 78 для мужчин и 84 для женщин (среднее 81,6).

Русская линия

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