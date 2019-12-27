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Сводка новостей от 27 декабря 2019

Блаженнейший Архиепископ Хризостом: «Мы ждём и надеемся, что Константинопольский Патриарх поймёт свою ошибку»
Предстоятель Кипрской Православной Церкви заявил, что, несмотря на давление, Предстоятели большинства Поместных Церквей вряд ли признают Епифания Думенко…

Архиепископ Кипрский Хризостом22 декабря, в воскресенье, представители Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием встретились с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви Архиепископом Кипрским Хризостомом. Официальная встреча представителей Церквей началась с совершения Божественной литургии, которую возглавил Архиепископ Хризостом. Предстоятелю Кипрской Церкви сослужили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, архиереи и духовенство, сообщает сайт ОВЦС УПЦ

Продолжилась встреча в резиденции Предстоятеля Кипрской Церкви, где Архиепископ Хризостом принял делегацию Тернопольской епархии УПЦ. Митрополит Сергий сообщил Архиепископу Хризостому о реальном состоянии дел в украинском Православии, особенно акцентировав внимание на существующем межконфессиональном конфликте, вызванном вмешательством Патриарха Варфоломея во внутренние дела УПЦ и признанием украинских раскольников.

Архиепископ Хризостом рассказал, что хорошо знаком с тем, что происходит на Украине, добавив также, что поставил себе цель максимально рассказать об этом Предстоятелям других Поместных Церквей.

«Я взял на себя инициативу. Имел общение со всеми Предстоятелями. Мы ждём и надеемся, что Константинопольский Патриарх поймёт свою ошибку. Другие Предстоятели вряд ли признают Епифания. Хотя и имели место попытки нажать на Иерусалимского Патриарха, однако он не поддался», — подчеркнул Архиепископ Хризостом.

В итоге Предстоятель Кипрской Церкви заверил в поддержке канонической Украинской Православной Церкви, выразив надежду на то, что в скором времени церковный вопрос на Украине перестанет быть предметом политического влияния. В свою очередь митрополит Сергий, священники и верующие из Украины поблагодарили архиепископа за гостеприимство и возможность общения.

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Блаженнейший Архиепископ Хризостом: «Мы ждём и надеемся, что Константинопольский Патриарх поймёт свою ошибку»
Предстоятель Кипрской Православной Церкви заявил, что, несмотря на давление, Предстоятели большинства Поместных Церквей вряд ли признают Епифания Думенко...

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