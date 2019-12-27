Инцидент произошёл во время разгона массовых протестов верующих против нового закона, по которому в Черногории будут изъяты все храмы Сербской Церкви…

Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии сообщила, что черногорская полиция избила епископа Диоклийского Мефодия и ещё двух верующих, пытавшихся его защитить во время протестов против принятия закона «о свободе вероисповедания» в черногорском парламенте. Инцидент произошёл на мосту на Джурджевича Таре, где верующие блокировали движение в знак протеста против рассмотрения антицерковного закона, сообщает Православие.Ru.

«Владыку и верующих повалили на землю и били дубинками и ногами. Повреждения получили и два верующих, пытавшихся его защитить. Один из них получил перелом бедра, а другой ключицы. Они оба госпитализированы в больнице города Плевля», — говорится в сообщении.

По словам представителей митрополии, произошедшее лучшим образом подтверждает лживость заявления премьера Черногории Душко Марковича о том, что полиция не будет и не имеет права применять силу против верующих.

Тем самым становится ясно, какой именно закон «о свободе вероисповедания» принят и насколько Церковь и верующий народ свободны в современной Черногории, считают представители Сербской Православной Церкви.

В то же время епископ Мефодий заявил, что не осуждает полицию и сожалеет о произошедшем инциденте, подчеркивая, что важно не допустить обострения ситуации в и без того накалённой обстановке в Черногории.

В свою очередь, Сербский Патриарх Ириней призвал власти Черногории, и особенно представителей МВД, прекратить террор в отношении Сербской Православной Церкви, её духовенства и верующего народа. Специальное обращение Предстоятеля появилось 27 декабря.

«Бесчеловечное избиение викарного епископа Диоклийского Мефодия, священников и сербских православных верующих, только за то, что они сербы и православной веры» в Черногории, по словам Патриарха, стали явлениями не встречавшимися с момента падения фашизма в Европе и прекращения большевицкого террора.

Патриарх потребовал, чтобы незамедлительно были освобождены из заключения депутаты, политические представители сербского православного народа в Черногории, и все, кто был арестован в последние два дня за защиту своих святынь от государственного террора и экспроприации.

Патриарх возносит молитвы ко Господу, чтобы он вразумил людей руководящих Черногорией, чтобы они прекратили насилие и захват церковного имущества и выражает полную поддержку архиереям, священству, монашеству и верующим Сербской Православной Церкви, которые борются каждый на своем месте и не отрекутся от защиты Сербской Православной Церкви.

Русская линия