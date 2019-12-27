Русская линия
Сводка новостей от 27 декабря 2019

«Газпром» выплатил Украине $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража
Выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом между двумя компаниями от 20 декабря…

ГазпромВ «Нафтогазе» Украины подтвердили, что российский «Газпром» выполнил первую часть своих обязательств в рамках достигнутой газовой сделки от 20 декабря 2019 года и перевёл Украине 2,9 млрд долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС.

Представители украинской компании добавили, что, по их подсчётам, суммарно по результатам транзитного арбитража она получила от «Газпрома» $ 5 млрд. «Нафтогаз» заявляет, что первую часть компенсации в размере $ 2,1 млрд он «получил в виде газа, который был поставлен „Газпромом“ в 2014 году». «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году", — говорится в заявлении.

«Сегодняшний платеж „Газпрома“ включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $ 2,56 млрд, а также процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018», — сообщила украинская компания.

«Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017−2018 годов и её намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины», — отмечается в заявлении. «Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020», — добавляет «Нафтогаз».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале в пятницу также подтвердил получение платежа «Газпрома» и назвал это «ещё одной победой» для Украины.

Тем временем, в «Газпроме» указывают, что соглашение предусматривает отказ Украины от новых претензий и отзыв всех прежних исков. В связи с этим «Газпром» и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому также будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины, которые по сегодняшнему курсу составляют около $ 7,4 млрд.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009—2015 годах на 86 млрд гривен, а позднее получил решение киевского суда на принудительное взыскание вместе с пенями за просрочку 172 млрд гривен. Украина начала процесс взыскания активов «Газпрома» в стране в 2017 году. «Газпром» при этом принял решение оспаривать в украинских судах действия Министерства юстиции Украины по наложению ареста на активы холдинга на Украине и их принудительной продаже. Слушания по арбитражному разбирательству были назначены на июнь 2021 года в Женеве.

Таким образом, пойдя на мировую и выплатив Киеву 2,9 млрд долларов, «Газпром» получил в ответ со стороны Украины отказ на взыскание 7,4 млрд долларов. И хотя данный штраф вызывает большие вопросы и мог быть обжалован в международных судах, в российской компании уже убедились, что судебные тяжбы на Европе в настоящее время очень рискованны. Европейские суды в последнее время нередко принимают малообоснованные и политизированные решения.

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«Газпром» выплатил Украине $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража
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