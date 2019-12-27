Парламент Черногории принял антицерковный закон по изъятию храмов Сербской Православной Церкви
Чтобы защитить святыни от возможной передачи их черногорским раскольникам при каждом храме будет создан специальный комитет, заявили в Сербском Патриархате…
Парламент Черногории, несмотря на массовые протесты по всей стране, большинством голосов принял новый закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», сообщает ТАСС.
В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской Православной Церкви, проголосовал 45 депутатов из 81. Голосов «против» и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. Таким образом, документ был принят простым большинством голосов.
Депутаты от оппозиционного «Демократического фронта» ранее потребовали доработки текста в диалоге с Сербской Православной Церковью. Однако правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект. После этого оппозиция заявила, что не позволит провести голосование по документу. В зал заседаний полетел баллончик со слезоточивым газом, а после этого началась массовая потасовка.
Полиция задержала всех депутатов от оппозиции, они были лишены права участвовать в работе парламента на 15 дней. После этого депутаты правящей коалиции провели голосование по каждой из предложенных Сербской Церковью поправок к законопроекту, отвергнув все 117 замечаний. Затем было назначено рассмотрение всего законопроекта, который в итоге был принят.
В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.
Епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий уже заявил о создании особых комитетов по защите святынь при каждом храме Сербской Православной Церкви в Черногории. Это заявление он сделал перед верующими в Подгорице в ходе акции протеста в пятницу.
«Будут сформированы местные комитеты по защите церквей, монастырей и святынь Сербской Православной Церкви», — цитирует иерарха портал Vijesti. Владыка Иоаникий также призвал своих сторонников «мирно разойтись», отметив, что Церковь никого «не призывала выходить на улицы».
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую Православную Церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для раскольничьей «черногорской церкви» по примеру Украины. Новый закон предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Речь идёт более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.
Парламент Черногории принял антицерковный закон по изъятию храмов Сербской Православной Церкви Чтобы защитить святыни от возможной передачи их черногорским раскольникам при каждом храме будет создан специальный комитет, заявили в Сербском Патриархате...