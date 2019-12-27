Чтобы защитить святыни от возможной передачи их черногорским раскольникам при каждом храме будет создан специальный комитет, заявили в Сербском Патриархате…

Парламент Черногории, несмотря на массовые протесты по всей стране, большинством голосов принял новый закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», сообщает ТАСС.

В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской Православной Церкви, проголосовал 45 депутатов из 81. Голосов «против» и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. Таким образом, документ был принят простым большинством голосов.

Депутаты от оппозиционного «Демократического фронта» ранее потребовали доработки текста в диалоге с Сербской Православной Церковью. Однако правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект. После этого оппозиция заявила, что не позволит провести голосование по документу. В зал заседаний полетел баллончик со слезоточивым газом, а после этого началась массовая потасовка.

Полиция задержала всех депутатов от оппозиции, они были лишены права участвовать в работе парламента на 15 дней. После этого депутаты правящей коалиции провели голосование по каждой из предложенных Сербской Церковью поправок к законопроекту, отвергнув все 117 замечаний. Затем было назначено рассмотрение всего законопроекта, который в итоге был принят.

В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий уже заявил о создании особых комитетов по защите святынь при каждом храме Сербской Православной Церкви в Черногории. Это заявление он сделал перед верующими в Подгорице в ходе акции протеста в пятницу.

«Будут сформированы местные комитеты по защите церквей, монастырей и святынь Сербской Православной Церкви», — цитирует иерарха портал Vijesti. Владыка Иоаникий также призвал своих сторонников «мирно разойтись», отметив, что Церковь никого «не призывала выходить на улицы».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую Православную Церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для раскольничьей «черногорской церкви» по примеру Украины. Новый закон предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Речь идёт более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

Русская линия