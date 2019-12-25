Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода ожидаемо выразил благодарность Президенту РФ Владимиру Путину за его предельно жёсткие слова в адрес посла Польши, который в 1938 году поддержал Гитлера, сообщает Интерфакс-Религия.

«Очень искреннее и человечное заявление Владимира Владимировича на коллегии министерства обороны. От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930—1940-е годы», — заявил Борода.

Раввин отметил, что, когда изучают трагедию Холокоста, «одну из величайших в XX веке», есть условная градация виновных: от руководителей и создателей ужасающих приказов до свидетелей машины смерти, которые в какой-то мере становились соучастниками массовых убийств.

«В данном случае польский дипломат Липский не просто сочувствует идеям Гитлера и готов выполнять его приказы, но более того — он вдохновляет его на убийственные решения, поддерживает смертоносный план в его самом зачатке, тем самым давая ему силу и энергию. Более того, он говорит, что „мы“, по-видимому, отвечая за весь народ Польши, готовы увековечить память о фюрере за геноцид еврейского народа», — сказал Борода.

По его мнению, слова, которые адресовал президент России дипломату, очень точные. В этой связи Борода напомнил строки из поэмы Галича «Кадиш», как раз описывающей действие в Варшаве 1940-х: «Вдоль перрона строем стала сволочь, Сволочь провожает эшелон. Эшелон уходит ровно в полночь, Эшелон уходит прямо в рай, Как мечтает поскорее сволочь. Донести, что Польша — „юденфрай“».

Президент ФЕОР подчеркнул, что Еврейский музей и центр толерантности, который он возглавляет, уделяет колоссальное внимание сохранению памяти и изучению Второй мировой войны, в этом году там прошла выставка «Праведники народов мира», посвященная людям всех национальностей и вероисповеданий, рискующих жизнью для спасения евреев во время войны.

«Интересный факт, что в Польше, стране, поддерживавшей нацистов на высочайшем уровне, и это ещё раз доказал, обнародованный архив, было самое большое количество „праведников мира“, людей, спасающих и успешно спасших евреев, — отметил Борода. — В еврейской традиции считается, что полноценное раскаяние возможно лишь тогда, когда мы признаем все ошибки, искореняем из сердца малейшие зачатки зла. Хочется верить, что польский народ сделает правильные выводы из чёрных страниц истории».

Никакой реакции польских властей на столько резкие слова Путина до сих пор не последовало. В Варшаве откровенно признали, что пока не знают, как им реагировать на это выступление главы Кремля. Поляки взяли паузу, чтобы подумать, что они могут сказать в данной ситуации.

Русская линия