Патриарх Иерусалимский Феофил: Современные православные христиане живут в то время, когда их пытаются разделить и посеять между ними раздор

24 декабря 2019 года состоялась встреча архиерея Украинской Православной Церкви митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Об этом архиерей написал в своём Телеграм-канале, сообщает СПЖ.

Митрополит Запорожский Лука пребывает с паломничеством на Святой Земле. 23 декабря 2019 года он совершил Божественную литургию в храме, который расположен в одной из пещер некогда знаменитой Фаранской лавры прп. Харитона Исповедника, что в Иудейской пустыне.

По словам владыки Луки, во время встречи с Патриархом он выразил признательность главе Иерусалимского Патриархата за проявленные им инициативы, которые призваны сохранить единство Православия и не дать врагу рода человеческого расколоть Церковь.

«Я заверил владыку в том, что наша Украинская Православная Церковь молится Богу, чтобы Он укрепил его силы и даровал мудрость довести начатое дело до конца», — написал владыка.

Со своей стороны, Патриарх Иерусалимский отметил, что современные православные христиане живут в то время, когда их пытаются разделить и посеять между ними раздор. Однако Бог желает мира. И поэтому, прежде всего, христиане должны хранить мир в своей душе и жить согласно заповедям Божьим. «Сегодня важно иметь молитву, силой которой мы можем победить врагов, нападающих на Православие. Наша Церковь — это свет мира и соль земли. Именно поэтому она так ненавистна для дьявола», — отметил Предстоятель.

Блаженнейший Патриарх также обратил внимание, что благодать Святой Земли укрепляет его и тех, кто сюда приезжает, для жизни в Духе Святом. Здесь каждый христианин чувствует чудо воплощения Бога, целью которого является дарование нам свободы от власти греха, дьявола и смерти. «Молитва — это единственный путь, который помогает нам обрести благодать и свободу», — сказал в заключение Патриарх Феофил.

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