25 декабря 2019 года в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам заседания со вступительным словом, в котором, в частности, отметил, что данное заседание является особым событием в истории функционирования органов церковного управления:

«Хотел бы сказать несколько слов о тех примерах из истории, которые служат для нас основанием для создания рабочих органов церковного управления, призванных решать актуальные проблемы.

Если говорить о недавно воссозданном Высшем Церковном Совете, то его история уходит в столетнюю давность. Высший Церковный Совет во главе с Патриархом был учрежден Поместным Собором Российской Православной Церкви 7 декабря 1917 года. Высший Церковный Совет был предназначен решать вопросы церковно-общественные, хозяйственные, финансовые, школьно-просветительские, с тем чтобы Священный Синод не занимался «горизонтальной» повесткой дня, а занимался «вертикалью», то есть рассматривал вопросы богословские, канонические, канонизацию святых, открытие храмов, открытие монастырей и т. д.

Такой была программа действий, определенная Поместным Собором нашей Церкви в 1917 году, и действительно Высший Церковный Совет начал функционировать. В послесоборное время появилась практика соединенного присутствия двух учреждений — Священного Синода и Высшего Церковного Совета, но традиция оборвалась 20 ноября 1920 года, когда было проведено последнее совместное заседание, а после смерти Патриарха Тихона Высший Церковный Совет уже не собирался.

В 2009 году мы приступили к формированию новых синодальных отделов, в связи с чем возникла задача создать орган для обсуждения общей для всех синодальных учреждений повестки дня. В целях координации деятельности синодальных учреждений мы начали проводить совещания их руководителей. Было проведено несколько таких совещаний, а в 2011 году Синод, а потом и Архиерейский Собор в феврале 2011 года постановил «придать совещанию глав синодальных учреждений статус с именованием „Высший Церковный Совет“».

Другими словами, Высший Церковный Совет, созданный Архиерейским Собором 2011 года, несомненно отличался от Высшего Церковного Совета времен Святейшего Патриарха Тихона. Но, тем не менее, на Высший Церковный Совет было возложено многое из того, что входило и в повестку дня Высшего Церковного Совета времен Патриарха Тихона. 14 апреля 2011 года в Красном зале Храма Христа Спасителя состоялось первое заседание Высшего Церковного Совета.

Сегодня важное событие в истории функционирования органов церковного управления. В преддверии столетнего юбилея последнего заседания соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета мы проводим первое заседание соединенного присутствия, возрождая традицию, прерванную лихолетьем ХХ века.

Полагаю, такого рода собрания будут иметь особое значение для жизни нашей Церкви. С особой надеждой на дальнейшее функционирование этого органа я открываю его первое заседание".

Совместное заседание двух органов высшего церковного управления организовано впервые за столетие с целью решения церковно-канонических проблем и вопросов церковного управления, повышения эффективности планирования и рассмотрения годовых отчетов синодальных учреждений.

Участники заседания заслушали доклады представителей синодальных отделов и утвердили планы их работы на 2020 год.

26 декабря 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре г. Москвы продолжится работа Священного Синода.

Русская линия