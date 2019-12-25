Русская линия
Сводка новостей от 25 декабря 2019

Украинцы вступились за православное Рождество
Подавляющее большинство граждан Украины выступают против переноса празднования на 25 декабря по новому стилю…

Григорий Гагарин. Рождество ХристовоУкраинские раскольники, среди которых оказалось немало сторонников перехода на новоюлианский календарь, осеклись и отказались от совершения рождественских служб 25 декабря (а таковые планировалось провести в некоторых епархиях «ПЦУ» в качестве эксперимента), когда узнали, что 64% украинцев не желают менять своих церковных традиций.

Лишь каждый четвёртый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан — против этого, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 5−8 декабря, передаёт Интерфакс.

Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос, 4% затруднились ответить.

При этом в опросе участвовали далеко нецерковные люди, но даже они не хотят ничего менять.

Характерно, что больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе Украины: 43% поддерживают и почти столько же — нет. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в центре «за» — 23% и «против» — 66%, на юге — 15% и 74% соответственно, на востоке — 14% и 74%.

Аудиторией проведенного опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность — 2 тыс. респондентов.

Русская линия

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