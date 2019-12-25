Подавляющее большинство граждан Украины выступают против переноса празднования на 25 декабря по новому стилю…

Украинские раскольники, среди которых оказалось немало сторонников перехода на новоюлианский календарь, осеклись и отказались от совершения рождественских служб 25 декабря (а таковые планировалось провести в некоторых епархиях «ПЦУ» в качестве эксперимента), когда узнали, что 64% украинцев не желают менять своих церковных традиций.

Лишь каждый четвёртый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан — против этого, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 5−8 декабря, передаёт Интерфакс.

Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос, 4% затруднились ответить.

При этом в опросе участвовали далеко нецерковные люди, но даже они не хотят ничего менять.

Характерно, что больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе Украины: 43% поддерживают и почти столько же — нет. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в центре «за» — 23% и «против» — 66%, на юге — 15% и 74% соответственно, на востоке — 14% и 74%.

Аудиторией проведенного опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность — 2 тыс. респондентов.

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