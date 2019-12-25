Председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что от верующих в Африке в адрес Московской Патриархии начали поступить просьбы открыть свои приходы на канонической территории Александрийского Патриархата, поскольку Александрийский Патриарх Феодор вступил в общение с украинскими раскольниками, сообщает Интерфакс.

«Не хочу сейчас предсказывать, как будут развиваться события, но если Александрийский Патриархат окажется на стороне раскола, то тогда, конечно, нам, видимо, придётся создавать приходы для наших верующих, потому что они не смогут причащаться в храмах Александрийского Патриархата», — заявил митрополит Иларион.

Отвечая на вопросы ведущей, он отметил, что в этом вопросе Русская Православная Церковь столкнулась с новой для себя ситуацией, поскольку всегда исходила из того, что Африка является канонической территорией Александрийского Патриархата.

«Но, во-первых, — добавил митрополит, — надо сказать о том, что титул „всея Африки“ был добавлен к титулу Александрийского Патриарха лишь в двадцатых годах XX века, до того традиционный ареал влияния Александрийского Патриарха ограничивался Северной Африкой, то есть тем, что исторически принадлежало Александрийскому Патриарху».

По словам главы ОВЦС МП, в течение XX века Александрийский Патриарх распространил свою юрисдикцию на весь африканский континент, и Русская Церковь его в этом поддерживала — в частности, когда она строила храмы в Африке, то договаривалась об этом с Александрийским Патриархатом, в состав которого эти храмы затем входили, и даже священники, которые направлялись из России для служения в них, становились на временной основе клириками Александрийского Патриархата.

«Сейчас, после того, как, к сожалению, Александрийский Патриарх занял позицию в поддержку раскольников, нам придется эту парадигму корректировать. Мы ещё не знаем, как это будет происходить, но мы уже видим, что к нам обращаются отдельные африканские священнослужители», — заявил митрополит Иларион.

Он пояснил, что священники Русской Православной Церкви, которые служат сейчас в Африке, уже канонически не связаны с Александрийским Патриархатом. При этом внутри самого Александрийского Патриархата растёт недовольство тем, что совершил их Патриарх: несколько дней назад 27 священников из Кении, Танзании, Замбии направили ему открытое письмо, где они выражают несогласие с признанием украинских раскольников.

Русская линия