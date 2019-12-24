Президент США Дональд Трамп в своей политической риторике уделяет большое внимание еврейской тематике. Заигрывая с евреями и потакая действия Израиля, глава Белого дома нашёл в них влиятельного союзника, ведь о силе еврейского лобби по всему миру говорить излишне.

Максимально хорошие отношения с евреями и Израилем старается сохранять и президент России Владимир Путин, который при всём антогонизме с США вторит Трампу в еврейском вопросе. В Кремле справедливо считают, что ссориться с еврейским лобби — это самое последнее дело в мировой политике.

Надо признать, что Дональд Трамп в последнее время преподнёс Израилю очень много подарков: он признал Иерусалим столицей еврейского государства, перенёс туда американское посольство; признал суверенитет евреев над захваченными ими у Сирии Голанскими высотами и т. д. Ничем подобным президент Путин похвастать не может. И поэтому когда иудеи во всём мире вновь начали отмечать Хануку, глава Кремля решил произнести речь, которая не может не понравиться евреям, будь то иудей или совершенно светский человек. При этом весь спич Путин направил в адрес польских властей, которые на днях обвинили СССР в нападении на Польское государство и фактическом начале Второй мировой войны в 1939 году.

24 декабря 2019 года во расширенной коллегии Министерства обороны РФ Владимир Путин неожиданно разразился недипломатической лексикой, оценивая личность посла Польши 1930-х годов, поддержавшего в своё время инициативу Гитлера выслать всех евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — жёстко заявил Путин, комментируя дневниковую запись польского посла, сообщает Интерфакс. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить ему памятник в Варшаве.

Путин признался, что когда знакомился с архивными документами той эпохи, доставшимися как трофей из европейских стран после Второй мировой войны, он был поражён способом решения «еврейского вопроса» в Польше. «Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос», — сказал президент. По его словам, Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии.

«Вы представляете, 1938 год — выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!», — возмутился Путин.

Он также указал на то, что посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: «Когда я его услышал. я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве».

Президент заметил, что такой ответ был явно сделан в расчёте на поощрение. «Так бы просто не стал писать», — подчеркнул Путин. При этом он подчеркнул, что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому «испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом».

Глава государства отметил, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. «Это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось, и мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил», — подытожил Путин.

Что ж, надо отдать должное риторическому приёму главы России. С одной стороны он сделал заявление, весьма приятное уху любого еврея, а с другой указал место полякам. Отвечать на такие заявления Варшаве теперь явно не с руки, поскольку вся эта история приобретает совсем другое звучание. Тем не менее, такие приёмы вряд ли убедят европейцев в том, что поляки не правы, ведь в Европе считают, что Германия и СССР сначала действовали заодно, а лишь потом у них возник антогонизм.

Русская линия