Предстоятель УПЦ призвал украинское духовенство, несмотря на невзгоды и неканонические деяния Фанара, мужественно сохранять верность Христу и молиться об отпавших от Церкви…

Блаженнейший митрополит Онуфрий: «Не бойтесь, ведь мы живём в истинной вере, находимся в Церкви, основанной Христом, а не людьми»

23 декабря 2019 года во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий дал духовные наставления священству, как нести своё служение в современных условиях, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В своем докладе архипастырь обратил внимание духовенства на проблему раскола в мировом Православии, вызванную антиканоническими действиями Константинопольского Патриархата на Украине, а также в связи с принятием в общение Предстоятелями Элладской и Александрийской Православных Церквей раскольнической «Православной Церкви Украины».

«Константинопольский Патриархат начал допускать до сослужения лиц, не имеющих действительных епископских, священнических и диаконских рукоположений, что является кощунством и надругательством над Святой Евхаристией, — подчеркнул Предстоятель. — Как известно, один из базовых принципов канонического права Православной Церкви заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлучённым, сам отлучается от общения с Церковью. Именно поэтому Украинская Православная Церковь прекратила евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом и с теми Церквями и иерархами, которые признали раскольников».

По слову Блаженнейшего владыки, «это единственный способ защитить Евхаристию и сохранить каноническую и духовную чистоту Церкви Христовой».

«Возлюбленные во Христе владыки, отцы, матушки, братья и сестры! Не бойтесь, ведь мы живём в истинной вере, находимся в Церкви, основанной Христом, а не людьми. Пока с церковного амвона наших храмов будут продолжать звучать слова проповеди Евангелия, пока наша жизнь будет соответствовать заповедям Божьим, — до тех пор наша Церковь будет Христовой. И наша задача проповедовать эту истину, ни на мгновение не прекращать говорить Слово Божье и беспрестанно творить добрые дела», — призвал Его Блаженство.

Митрополит Онуфрий напомнил, что Церковь в своей истории неоднократно переживала подобные потрясения.

«Её пытались уничтожить, разорвать, загнать в катакомбы, но ничего не получилось. Временные трудности укрепляли истинно верующих, Церковь выживала при любых условиях и обстоятельствах. Нынешние события не сравнить с гонениями советской эпохи или мученичеством первых христиан. Нужно делать своё дело, без лишних пафосных слов, мужественно сохраняя верность Христу. Чего я нам всем желаю. А за тех, кто оступился будем молиться, чтобы Господь вернул их к Истинной Церкви», — сказал он и поблагодарил священнослужителей за служение и помощь в управлении Церковью и Киевской епархией.

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