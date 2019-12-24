Лукашенко откровенно признался, что Россия и Белоруссия смогут стать одним государством, только если Россия вступит в состав Белоруссии…

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сам того не подозревая, в эфире «Эхо Москвы» озвучил универсальный рецепт решения всех проблем между Россией, Украиной и Белоруссией.

Отвечая на вопрос о том, почему Белоруссия не может вступить в состав России, глава Минска применил риторический приём и ответил, что это возможно, но только если Россия вступит в состав Белоруссии.

«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства: вы вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси», — смеясь, сказал Лукашенко.

«А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» — продолжил белорусский президент.

Таким образом, Лукашенко невольно подтвердил, что все разговоры о суверенитете и ссылки на народ в вопросе государственной независимости со стороны белорусских и украинских властей — в реальности это просто слова, а действительная интеграция России, Белоруссии и Украины наталкивается лишь на эгоистичные интересы местных властных элит, которые не хотят терять свою власть.

Если бы Владимир Путин в качестве своего приемника назвал имя Зеленского или Лукашенко и предложил украинской или белорусской элите переехать в Кремль, нет никаких сомнений, что они тут же бы согласились, и объединение России, Украины и Белоруссии стало бы фактом. Однако, пока эти трое сидят порознь в Москве, Киеве и Минске, никакого объединения быть не может.

Русская линия