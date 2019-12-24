На Украине начали сомневаться, стоит ли подписывать новый газовый договор с Россией. Но и отказаться теперь уже не могут…

Руководство украинского «Нафтогаза» в лице Юрий Витренко и Андрея Коболева некоторые украинские политологи давно называли ставленниками США, которые делают всё возможное, чтобы никакого транзита российского газа через Украину с наступлением 2020 года не было, а потому достигнутые между Россией и Украиной договорённости (с участием эти лиц) вызвали немалое удивление.

После подписанного протокола о договорённостях показалось, что все подобные заявления на счёт Витренко и Коболева, несмотря на всю их антироссийскую риторику, несправедливы, и украинские газовики своими заявлениями лишь добивались от «Газпрома» более лучших условий для транзита российского газа.

Однако, пока соглашение не подписано (подписан лишь протокол о намерениях), а это значит, что всё ещё может сорваться. Не секрет, что представители США, которым выгоден в Европе газовый коллапс с участием «Газпрома», предпринимают недюжинные усилия, чтобы именно это и произошло. В случае кризиса с поставками российского газа они могли бы предложить европейцам свой сжиженный газ. Не случайно, американские санкции уже остановили строительство «Северного потока-2».

И вот на этом в украинской прессе появляются новые заявления исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который открыто говорит о том, что подписывая новый контракт с Россией, Украина очень рискует, поскольку «Газпром» может де просто взять и отказаться от его выполнения. Логика весьма странная, но в свете американских усилий вполне понятная. Как известно, аппетит приходит во время еды, и на фоне остановки «Северного потока-2» в «Нафтогазе» хотели бы получить ещё более выгодные условия.

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — заявил Витренко. При этом он подчеркнул, что в настоящее время Украина работает над «системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск», сообщает УНИАН.

«И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло», — многозначительно заявил представитель «Нафтогаза».

Он добавил, что «Нафтогаз» рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины. «Чтобы все же оказывалось определённое давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы, и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрён в жизнь, а не остался только на бумаге», — резюмировал Витренко.

При этом у «Нафтогаза» всегда остаётся возможность заявить, что новый контракт согласовать так и не удаётся и виноват в этом «Газпром». Впрочем, основные параметры договорённостей были согласованны с участие Евросоюза и закреплены в протоколе, а потому отказаться от подписания договора украинским властям будет очень сложно. В связи с этим есть надежда, что Витренко и Коболев, даже если они, действительно, ставленники Вашингтона, не смогут сорвать достигнутых договорённостей.

Русская линия