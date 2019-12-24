20 декабря 2019 года Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины в Европу. Как сообщил присутствовавший на переговорах вице-премьер России Дмитрий Козак, срок нового контракта по газу — пять лет, сообщает Газета.Ru.

Минимальный объём прокачки газа составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 год.

Кроме того, Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу: судебных исков и споров больше не будет, и все предыдущие иски будут отозваны. Частью контракта по газу должна также стать выплата «Газпромом» Киеву 2,9 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Украина в свою очередь отменит решение Монопольного комитета о взыскании с «Газпрома» 7 млрд долларов.

Прямых поставок российского газа на Украину протокол не предусматривает, там содержится лишь упоминание о возможности провести по этому поводу новые переговоры. При этом российские СМИ уже сообщили, что пять неназванных украинских компаний на днях подписали с «Газпромом» прямые контракты на поставку российского газа.

Характерно, что в рамках соглашения «Нафтогаз Украины» выступит компанией-организатором транзита российского газа, то есть «Газпром» по сути наймёт «Нафтогаз» для транзита. За это он будет платить украинской компании определённую сумму в год, а все остальные сложности будет решать уже сам «Нафтогаз».

Причём в российском правительстве заявили, что сумма выплаты «Нафтогазу» будет неизменной на все 5 лет, и поэтому Москву совершенно не интересует, какой тариф на транзит будет выставлять Украина, поскольку платить за это будет «Нафтогаз». При этом тариф всё равно должен быть привязан к рыночной цене в Европе.

Любопытно, что в «Нафтогазе» уже заявили, что также не хотят в полной мере нести риски по транзиту российского газа (видимо, украинские газовики опасаются непредсказуемых украинских чиновников, которые могут завысить тарифы и оставить компанию ни с чем) и хотели бы нанять на роль транзитёра российского газа по территории Украины какую-нибудь европейскую компанию.

Об этом сегодня заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает УНИАН. По его словам, из-за отсутствия такого посредника едва не сорвались переговоры. В то же время Витренко надеется, что транспортёра-таки найдут. «Мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от „Газпрома“ в Словакии, Австрии, Германии, Франции, Италии, будут получать газ на границе Украина-РФ и смогут потом продавать этот газ, в частности, и Украине по цене, которая ниже европейской цены плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину», — отметил он.

Стремление «Нафтогаза» вполне понятно. Случись вдруг какие-то проблемы с российским газом на территории Украины (будь то воровство или действия националистов по перекрытию трубы), то все претензии Европа отныне обратит не к «Газпрому», а к «Нафтогазу». А потому лучше бы, чтобы транзитёром была европейская компания, к которой украинским националистам, да и чиновникам «работать» будет сложнее.

Правда, пока ни одна европейская компания не хочет быть подрядчиком у «Нафтогаза» и не исключено, что эту роль всё же придётся исполнять самой украинской компании, которая, как ни странно, станет своего рода продолжением российского «Газпрома» на Украине.

Русская линия