В Совете Федерации предложили снизить до нуля проценты по ипотеке или давать социальные квартиры многодетным семьям…

На фоне рекордной убыли населения, которая была зафиксирована в России в 2019 году, председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно предоставлять жильё многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования, сообщает РИА Новости.

«Что касается жилья для многодетных семей, я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой», — сказала она на пресс-конференции.

Матвиенко рассказала, что, когда она была главой Санкт-Петербурга, многодетные семьи вставали в очередь, а через год уже получали квартиру бесплатно от города. Председательница СФ назвала такую меру очень важной. По её словам, если семья будет знать, что при рождении третьего ребёнка государством будет предоставлена квартира, это может стать серьёзной мотивацией.

«Это ключевая вещь для любой семьи — жильё. Но в том числе надо и расширять строительство социального жилья и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей», — добавила Матвиенко.

По её словам, общество должно проникнуться идеей, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться экономически и социально, так как численности населения сегодня недостаточно для такой большой страны.

Помимо этого, глава Совета Федерации поддержала отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан. «Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату», — сказала Матвиенко.

По её словам, какой должна быть отсечка — нужно советоваться. «Вчера мы приняли закон, который повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Может быть, такой критерий взять, те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить ещё с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц», — сказала спикер.

За идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее выступили министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что прежде чем принимать решения, нужно взвесить все плюсы и минусы и посмотреть, как это скажется на региональных бюджетах.

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