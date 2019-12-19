Русская линия
Сводка новостей от 19 декабря 2019

Святейшего Патриарха Кирилла вновь пригласили в Молдавию
Соответствующее приглашение передал Предстоятелю молдавский лидер Игорь Додон, побывавший в Москве…

Игорь Додон и Патриарх КириллПрезидент Молдавии Игорь Додон в очередной раз пригласил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Молдавию с Первосвятительским визитом, сообщает Интерфакс.

«В ходе рабочего визита в Москву провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия», — сообщил он на своей странице в «Фейсбуке».

Игорь Додон поздравил Патриарха Кирилла с праздником Святителя Николая Чудотворца и пригласил Его Свяейшество посетить Молдавию в наступающем году.

«Заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе», — подчеркнул Додон.

Патриарх Кирилл планировал приехать с визитом в Молдавию и в октябре прошлого года. Кроме Кишинева, в программу визита было включено посещение Гагаузской автономии на юге Молдавии и крупнейшего после Кишинёва города Бельцы на севере республики. Однако из-за сложной ситуации в межправославных отношениях визит был отменён за несколько дней до его начала.

Русская линия

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