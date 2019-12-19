Премьер-министр Черногории Душко Маркович твердо идёт по пути поддержки черногорских раскольников и категорически отказывается отзывать из парламента законопроект о религиозных объединениях, который вызвал резкую критику Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, сообщает РИА Новости.

Глава черногорского правительства участвовал в среду в дебатах по поводу законопроекта с оппозиционными депутатами. Представители нескольких партий так же, как ранее Патриарх Сербский Ириней, призвали власти Черногории отозвать законопроект с рассмотрения, назначенного на 24 декабря.

«Мы не отзовём законопроект, он направлен парламенту на рассмотрение и утверждение, и правительство стоит за своим предложением. Посмотрим, что покажет парламентская дискуссия», — заявил после обсуждения Маркович.

В Сербской Православной Церкви опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнётся изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их раскольникам из «Черногорской церкви».

В связи с этим митрополия Черногорско-Приморская призвала верующих Черногории принять участие в массовом молитвенном стоянии 21 декабря в городе Никшич.

В настоящее время правящая Демократическая партия социалистов и её союзники занимают 42 из 81 мест в парламенте, и не исключено, что новый антицерковный законопроект будет принят. Тогда Черногорию ожидают массовые попытки властей силой отобрать храмы Сербской Православной Церкви и передать их раскольникам.

Русская линия