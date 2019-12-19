Подробности достигнутых договорённостей не разглашаются, но известно, что речь идёт о пакетном соглашении, на чём настаивал Кремль…

Россия и Украина при посредничестве ЕК достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет ещё проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос, сообщает ТАСС.

«Это были интенсивные переговоры», — подчеркнул он. «Я рад сказать, что сегодня мы достигли принципиального соглашения, детали будут обсуждать завтра в столицах», — добавил Шефчович. По его словам, это «положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка».

Еврокомиссия рассчитывает, что финальные договоренности по транзиту российского газа через Украину будут достигнуты до конца 2019 года. Для этого Россия и Украина должны согласовать окончательные позиции в своих столицах. «Да, мы в это верим», — сказал Шефчович, отвечая на соответствующий вопрос.

«Сейчас осталось только согласовать двум делегациям [достигнутые результаты] в их столицах», — заключил он.

Переговоры по газовому контракту в Берлине приблизили Россию и Украину к финальному решению, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Мы очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному подписанию», — заявил он. Оржель выразил уверенность, что в ближайшее время стороны достигнут позитивных результатов.

Украинский министр также поблагодарил организаторов встречи в Берлине.

Переговоры о транзите российского газа в формате Россия — Украина — ЕС до конца 2019 года пройдут ещё один раз, так как сторонам необходимо согласовать с главами государств достигнутые на встрече в Берлине предварительные договоренности.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что в четверг речь шла и об объёмах, и о сроках контракта. «Мы пока не разглашаем деталей. У нас пакетное соглашение, нам нужно всё согласовать в соответствующих столицах государств», — заключил он.

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