Проект второй стадии реставрации храма Гроба Господня был представлен 10 декабря в Иерусалиме. Презентация прошла во францисканском монастыре Христа Спасителя при участии главы Иерусалимского Патриархата Патриарха Иерусалимского Феофила III, представителя Католической церкви кустода Святой Земли священника Франческо Паттона, а также священника Армянского патриархата Иерусалима о. Самуила Агояна, сообщает Благовест-инфо.

Проект представили специалисты двух итальянских организаций — Центра консервации и реставрации культурных памятников дворца «Венария Реале» (Турин) и археологического факультета римского университета «Сапиенца».

Работы второй фазы реконструкции будут проходить по четырём направлениям: консервация и реставрация полов базилики, оценка стабильности и укрепление кувуклии (часовни над местом погребения Христа), установка технических коммуникаций (канализация, электричество, противопожарная система) и археологические исследования.

По словам президента «Венарии Реале» Стефано Трукко, в рамках работ над полами храма Гроба Господня будет создана подробная карта каждого камня с тем, чтобы их можно было безопасно удалить на время работ, а затем вернуть на место. После этого специалисты смогут провести исследование всех структур, находящихся под полом базилики, на предмет необходимости их реставрации.

«Под руководством профессора из „Сапиенцы“ мы сможет провести археологические раскопки и понять, что находится под полом базилики, потому что мы этого не знаем», — заявил Трукко.

Исследование полов будет проводиться по частям. На время работ базилика не будет закрываться, в ней будут проходить богослужения, а паломники смогут поклоняться главным святыням храма.

По словам археолога Карлы Бенелли, работы в рамках проекта будут финансироваться за счёт пожертвований в размере 500 тысяч долларов.

Русская линия