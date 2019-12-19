17 декабря 2019 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион выступил перед учащимися Московской духовной академии и семинарии с лекцией, в которой рассказал о ситуации в сфере межправославных отношений в связи с антиканоническими действиями Константинополя на Украине, сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

«В уходящем году, — отметил архипастырь, — мы столкнулись с вторжением Константинопольского Патриархата на нашу каноническую территорию, и именно этим вторжением была обусловлена не только тональность отношений между Московским Патриархатом и Константинопольским Патриархатом, но и вообще ситуация в православном мире, потому что признание или непризнание того, что совершил Патриарх Варфоломей, является сейчас доминантой межправославных отношений во всём их многообразии и во всей их комплексности. И каждая Поместная Православная Церковь вынуждена так или иначе позиционировать себя по отношению к этой проблеме».

Председатель ОВЦС подробно остановился на предыстории вопроса. Делая обзор событий, последовавших после антиканонического вмешательства Константинополя в церковную жизнь на Украине, владыка упомянул о давлении, которое оказывалось на Поместные Православные Церкви Патриархом Варфоломеем и определенными политическими кругами с целью заставить их вступить в общение с раскольнической «ПЦУ», о том, как спустя продолжительное время этому давлению поддались сначала Предстоятель Элладской Церкви, а впоследствии — Патриарх Александрийский.

«Когда эта тема обсуждалась на Архиерейском Соборе Элладской Церкви, не было допущено голосование по данному вопросу — ни тайное, ни открытое. Просто было заявлено, что эта Церковь присоединяется к решению Патриарха Варфоломея. Часть епископата Элладской Церкви открыто заявила о своём непризнании раскольников. Поэтому мы, когда реагировали на решение Элладской Церкви, сказали о том, что сохраняем евхаристическое общение со всеми её иерархами, которые не будут сослужить с раскольниками и не будут признавать раскол в той или иной форме», — отметил председатель ОВЦС.

«На ближайшем заседании Синода Русской Православной Церкви предстоит принять решение о нашей реакции на действия Александрийского Патриарха, — продолжил он. — Не могу предвосхищать будущие решения, поскольку они всегда являются результатом свободной дискуссии членов Священного Синода, но хотел бы отметить, что действия Предстоятеля Александрийской Православной Церкви не были основаны на соборно выраженной воле её епископата — это было единоличное решение. Не было ни Архиерейского Собора, ни заседания Синода — просто Патриарх Феодор провозгласил, что признаёт действия Вселенского Патриарха и присоединяется к его решению».

«Этот год для межправославных отношений был очень трудным, но я думаю, что главным его итогом для нас является не разрыв евхаристического общения с Константинополем, не приостановка евхаристического общения с теми иерархами других Церквей, которые признали или признают украинский раскол. Главный для нас итог — это сохранение единства нашей Церкви», — подчеркнул владыка Иларион.

Председатель Отдела внешних церковных связей констатировал, что Украинская Православная Церковь, которая сохраняет молитвенную, каноническую связь с Московским Патриархатом, пережила колоссальное давление, в том числе со стороны политической власти. «Но она не дрогнула, не сломилась. Количество предателей оказалось ничтожным — из 90 епископов только двое пошли на разбойничий собор, — напомнил он. — Епископат явил свою сплочённость вокруг Блаженнейшего митрополита Онуфрия, и несмотря на угрозы, посулы, захваты храмов, колоссальное давление, которое было применено по отношению к Украинской Православной Церкви, она выстояла и сохранила своё единство».

Рассказывая о том, какими побуждениями руководствуется Священноначалие Русской Церкви, принимая решения в нынешней кризисной для всего православного мира ситуации, митрополит Иларион отметил: «Нам говорят некоторые греческие братья: зачем же было разрывать общение с Константинополем, ведь вы закрыли дверь для диалога. Мы не делали этого, но лишь последовали церковным канонам, которые запрещают евхаристическое общение с теми, кто вступает в общение с раскольниками. А как иначе мы могли реагировать? Неужели мы могли сохранять общение с Константинополем, когда он вторгся в канонические пределы нашей Церкви?»

Действия Московского Патриархата продиктованы стремлением поддержать братьев на Украине, подчеркнул архипастырь: «Епископат Украинской Православной Церкви проголосовал за сохранение единства, а в такой ситуации наш священный долг — помогать нашим украинским братьям не подклоняться под политическое давление и сохранять, крепить то единство, которому уже более тысячи лет и которое, как мы считаем, не должны разрушить никакие политические обстоятельства, никакое давление со стороны».

Иерарх также обратил внимание на то, что «томос», данный Константинополем так называемой Православной церкви Украины, вовсе не предполагает самостоятельности этой структуры: она не может сама канонизировать святых, а должна представлять материалы для их прославления в Константинополь, миро следует получать из Константинополя, «ПЦУ» также не может заниматься пастырским окормлением своей диаспоры — все ее приходы за пределами Украины должны подчиняться Константинополю. Наконец, Константинополь, согласно «томосу», является верховным арбитром во всех спорных ситуациях внутри этой структуры.

«С нашей точки зрения, это не автокефалия — это такая степень зависимости, которая, по сути, превращает „ПЦУ“ в вассальную структуру Константинопольского Патриархата. Мы видим из этих действий, что Патриарху Варфоломею хотелось бы перестроить по таким лекалам всю систему автокефальных Поместных Церквей, чтобы они не были полностью самостоятельны, чтобы в той или иной степени все они зависели от Константинополя и чтобы Константинопольский Патриарх играл роль своего рода „римского папы“ для восточного христианства», — отметил митрополит Иларион.

Затем архипастырь ответил на вопросы студентов Московских духовных школ. В частности, по просьбе слушателей он рассказал об инициативе провести в Иордании всеправославное совещание — с таким предложением недавно выступил Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III. «Мы готовы были к этому диалогу и до того, что произошло, мы готовы к нему и сейчас, — отметил митрополит Иларион. — Мы с благодарностью воспринимаем эту инициативу Иерусалимского Патриарха. Однако понимаем, что на Поместные Церкви будет оказываться давление, дабы они туда не ехали, поскольку Константинопольский Патриарх считает, что только он имеет право созывать всеправославные совещания. Глава Элладской Церкви, встретившись в очередной раз с американским послом, уже поспешил заявить о том, что поедет только на ту встречу, которая будет инициирована Вселенским Патриархом. Как отреагируют другие Поместные Церкви, нам предстоит увидеть в ближайшем будущем. Я не исключаю возможность такой встречи, даже если на неё соберутся не все Поместные Церкви. Думаю, что она будет носить консультативный характер. Но в нынешней ситуации лучше вести диалог таким образом, чем не вести никакого диалога».

Русская линия