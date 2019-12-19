Глава России Владимир Путин, как и обещал, дал более развёрнутую оценку действий Ульянова-Ленина в истории России, и, отвечая на вопросы журналистов в ходе «прямой линии», заявил, что Ленин «был не государственным деятелем, а революционером», который по сути был разрушителем, а не созидателем.

«Наше государство было строго централизованным, унитарным. Ленин фактически предложил конфедерацию. Этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из страны. Но даже территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания. Сразу возникли болевые точки. Две тысячи таких точек. Стоит отпустить на секунду — мало не покажется», — пояснил свою мысль Путин.

Он отметил, что «Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую формулу». «И что получилось? В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине не имели отношения, были переданы Украине со странной формулировкой „для увеличения процентного соотношения пролетариата на Украине“. Это всё наследие государственного строительства Ленина. Они связали будущее страны со своей собственной партией. Как только партия затрещала, за ней начала рассыпаться и страна», — заявил президент России.

При этом, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время убрать труп разрушителя России из центра столицы, Владимир Путин повторил то, что твердят последние годы все российские чиновники, — этот вопрос «не нужно трогать». «На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет», — сказал Путин.

По его словам, в тему перезахоронения тела Ленина «лучше не забираться», а идти вперед и «развиваться активно».

Русская линия