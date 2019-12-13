В «Нафтогазе» заявляют, что близки к заключению с «Газпромом» нового договора о транзите российского газа…

Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по транзиту газа в Вене прошли успешно, стороны продолжают работать. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, сообщает ТАСС.

Основной темой сегодняшних переговоров в Вене стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года.

Ранее Витренко заявлял, что 13 декабря является крайней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. И вот в «Нафтогазе» сообщают, что Россия и Украина близки к договору.

«Завершили встречу с Алексеем Миллером, договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию», — написал он на своей странице в Facebook.

Предыдущие двусторонние переговоры состоялись 28 ноября в Вене. В них принимал участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, руководители «Нафтогаза» и компании «Оператор газотранспортной системы Украины».

Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, «урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины».

Обсуждали газовый вопрос и президенты России и Украины, которые встретились в рамках «нормандской четвёрки» 9 декабря в Париже.

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