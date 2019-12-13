В связи с массовым нарушением прав верующих Украинской Православной Церкви в 2019 году произошло более 150 судебных процессов и открыто более 250 уголовных производств. Об этом сообщил Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний 6 декабря 2019 года во время итогового заседания Священного Синода УПЦ, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что в 2019 году Украинская Православная Церковь после длительных незаконных действий Министерства культуры Украины, вынуждена была защищать права на свое законное существование в судебных инстанциях. Киевская Митрополия УПЦ обратилась в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным и отмене Приказа Минкультуры № 37 от 25.01.2019. Судом были приняты меры обеспечения иска путем запрета совершения регистрационных действий в отношении религиозных организаций, которые входят в состав религиозного объединения Украинская Православная Церковь.

«В течение года общины УПЦ страдали от незаконных перерегистраций. Председателями областных государственных администраций выдано более 200 предписаний о перерегистрации общин УПЦ в „УПЦ КП“ или „ПЦУ“, — говорится далее в отчете. — Следует отметить, что распоряжения издаются только на основании обращений территориальных общин. Однако, орган, уполномоченный провести регистрацию уставных документов, не придерживается законодательного требования относительно перечня документов, необходимых для осуществления регистрационных действий и не учитывает законодательное разграничение понятий территориальная община и религиозная община».

Отмечается, что «в связи с этим, для установления справедливости и защиты нарушенных прав, религиозные общины Украинской Православной Церкви вынуждены обращаться в местные суды с исками. Только за 2019 год произошло более 150 судебных процессов».

Управляющий делами УПЦ отметил, что «во многих регионах Украины такая незаконная регистрация стала поводом для рейдерских захватов церковного имущества, которое часто сопровождалось избиением и кровопролитием».

«По фактам совершенных правонарушений, а также препятствию свершения церковных богослужений, незаконного проникновения и осквернения святынь открыто более 250-ти уголовных производств, — говорится в документе. — Часть правонарушений по заявлениям потерпевших мирян и священнослужителей УПЦ внесено в реестр через судебные решения, поскольку правоохранители в захвате храмов не всегда усматривали нарушения прав граждан или религиозных общин».

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